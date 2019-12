Die EN Baskets Schwelm sind jetzt die Gejagten

Es ist soweit: Pünktlich zum Start der Rückrunde der 2. Basketball Bundesliga ProB stehen die EN Baskets Schwelm auf der Spitzenposition der Tabelle. Am morgigen Samstag (Sprungball: 16 Uhr) tritt der amtierende Herbstmeister bei den TKS 49ers in Stahnsdorf an (zwischen Berlin und Potsdam).

Die 49ers gehören aktuell zu den Abstiegskandidaten der Liga und stehen mit nur drei Siegen aus den ersten elf Partien der Saison auf dem vorletzten Tabellenplatz. Dass die Schwelmer jedoch einen großen Fehler machen, wenn sie den kommenden Gegner auf die leichte Schulter nehmen, sollte ihnen der Heimauftakt vor ein paar Monaten in der heimischen Halle zeigen: Damals legten die Schwelmer los wie die Feuerwehr, führten zur Pause mit knapp 20 Punkten und ließen dem Gast kaum eine Chance, effektiv zu punkten. Das hatte vor allem mit der konsequenten Verteidigungsleistung zu tun, die man in den ersten Minuten dieser Begegnung an den Tag legte.

Nach der Halbzeitpause zeigten die Baskets jedoch auf einmal ein ganz anderes Gesicht: Einfache Ballverluste paarten sich mit halbherzigen Abwehr-Aktionen. Plötzlich waren die 49ers wieder im Spiel. Und das hatten die Baskets sich allein selbst zuzuschreiben.

„Da haben wir es drei Viertel lang sehr gut gemacht. Man hat in dem Viertel nach der Pause aber auch gesehen, wo die Reise hingehen kann, wenn wir nicht 100 Prozent geben“, warnt Möller seine Mannschaft vor dem Spiel.

Diago Quinn verstärkt die 49ers

Die Warnung von Möller klingt sinnvoll, zumal sich die 49ers im Vergleich zum Hinspiel in Schwelm nochmal auf dem Transfermarkt bedient haben: Mit Diago Quinn jr. hat Stahnsdorf einen US-Amerikaner für die Center-Position verpflichtet. Der 2,06-Meter-Mann soll unter dem Korb auf der Center-Position mehr Dominanz ausstrahlen und Rebounds holen. Die Qualität haben die 49ers jedoch nicht nur unter dem Korb, sondern vor allem auf den Shooting-Positionen: „Wir wissen, dass Stahnsdorf die Mannschaft ist, die in der Liga die meisten Würfe von außen nimmt. Und von dort in der Regel auch hochprozentig trifft“, erklärt Möller vor der Begegnung mit dem Abstiegskandidaten.

Als aktueller Spitzenreiter weiß Möller zudem ganz genau, welche Extramotivation die aktuelle Tabellenposition für die kommenden Gegner sein wird: „Wir sind jetzt die Gejagten, das ist vollkommen klar. Alle Mannschaften der Liga werden jetzt noch ein paar Extraprozent mehr in die Waagschale werfen, wenn es gegen uns geht. Damit müssen wir jetzt umgehen können“, weiß der Schwelmer Übungsleiter.

Möller unterstreicht zudem die Wichtigkeit der morgigen Partie: „Wenn wir das Spiel nicht gewinnen, war der Sieg in der Vorwoche bei den BSW Sixers nichts wert. Wir müssen wieder mit voller Konzentration zu Werke gehen, damit wir die Punkte aus Stahnsdorf mitnehmen“, erklärt der Headcoach der Schwelmer.

Besonderes Augenmerk müssen die Baskets am morgigen Samstag, wie schon im Hinspiel, auf Mubarak Salami legen. Der Guard der Stahnsdorfer ist absoluter Leistungsträger der Gastgeber. Coach Möller weiß um die Qualitäten des 49ers-Topscorers: „Er ist extrem gefährlich und kann sowohl von außen hochprozentig treffen, als auch effektiv zum Korb ziehen. Für uns ist es daher wichtig, wieder konsequent zu verteidigen“, blickt Möller voraus.

Möller zeigt sich zuversichtlich

Wenn es die Baskets es schaffen, über ihre Mentalität wieder in den gewohnten Spielfluss zu kommen, sieht aber auch Möller seine Mannschaft klar im Vorteil: „Wir haben in der Hinrunde oft bewiesen, über was für eine Qualität wir verfügen. Defensiv wie offensiv haben wir richtig gute Spiele abgeliefert. Wenn wir daran anknüpfen, bin ich zuversichtlich, dass wir mit zwei Punkten aus Stahnsdorf zurückkehren“, erklärt der Übungsleiter.

Für dieses Vorhaben kann der Schwelmer Coach aus personeller Sicht aus dem Vollen schöpfen: „Wir haben wieder alle Jungs dabei, die in der Vorwoche noch etwas erkältet waren und nicht richtig trainieren konnten. Wir konnten uns dadurch gut vorbereiten“, erklärt ein optimistischer Schwelmer Trainer. Wie schon in der gesamten Hinrunde wird lediglich Daniel Mayer dem aktuellen Ligaprimus weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Der Center laboriert immer noch an einer Knieverletzung, die er sich vor Saisonstart zugezogen hatte. „Er wird erst wieder eingesetzt, wenn er zu 100 Prozent fit ist, alles andere macht keinen Sinn“, so Möller.