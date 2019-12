Derby in Voerde geht an den VfB Schwelm

Ennepetal/Schwelm. Das Derby auf schlechtem Niveau am Voerder Tanneneck hat im VfB Schwelm den Sieger – und in dem zweifachen Torschützen Amadou Keita.

Ein Derby am zweiten Advent, zudem bei Sturm und Regen, ist keine gute Idee. Der Spielplan der Fußball-Bezirksliga aber wollte es nun einmal so, dass sich am letzten Spieltag des Jahres der FC BW Voerde und der VfB Schwelm gegenüberstehen. Auf dem tiefen, teils pfützenbelegten Platz am Tanneneck. Dass es da keine fußballerische Feinkost geben würde, war von vornherein klar. Am Ende stand ein überraschender 2:0-Sieg der Schwelmer.

Kein Derby, kaum A-Liga-Niveau

Der Platzsprecher am Tanneneck bewies Humor. Als sich die Tannen im Wind bedenklich biegen und Böen heftigen Regen über den Platz trieben, begrüßte er die wenigen hartgesottenen Zuschauer so: „Herzlich willkommen bei herrlichem Wetter hier am Tanneneck.“ Das war es dann aber auch mit der Abteilung „Comedy“. Die Teams gingen zur Tagesordnung über. Und die sah einen Gastgeber, der für sich Vorteile bei den Spielanteilen verbuchte, aber bis auf einen Schussversuch von Sinan Avan kaum Torchancen oder Schussversuche. Voerdes Co-Trainer Jens Hoog formulierte es hinterher knallhart: „Die Partie war kein Derby und hatte kaum Kreisliga A-Niveau.“

Gäste vertrauen dem schnellen Konterspiel

Auf der Gegenseite vertrauten die Schwelmer auf schnelles Konterspiel. Amadou Keita und Maksym Vlasyuk waren die Spieler, die dazu in Szene gesetzt wurden. Schon nach fünf Minuten war Keita fast weg gewesen, aber Stefan Pietzyk zupfte kurz am Trikot und beseitigte so die Gefahr, ohne dass Schiedsrichter Michael Schulz eingriff. Gelb wäre hier durchaus möglich gewesen. Wenig später war es erneut der Mann aus Guinea, der für Gefahr sorgte. Hinter einen Eckball von Vlasyuk aber brachte er auf dem vor allem im Strafraum schlüpfrigen Boden aber nicht genügend Druck, Michael Hakenberg im BW-Tor hatte keine Mühe den Ball aufzunehmen.

Hakenberg schießt in eine Pfütze

Ein typisches „Schlechtwetter-Tor“ brachte die Gäste Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Hakenberg versuchte vor seinem Strafraum einen Querpass, der Ball verhungerte in eine Pfütze, und Keita hatte nur noch das leere Tor vor sich. Immerhin machte der Keeper seinen Fehler anschließend mit zwei starken Reaktionen wieder gut und verhinderte so einen höheren Pausenrückstand.

War die Partie vor der Pause noch recht ausgeglichen, so verdienten sich die Schwelmer den Sieg mit einem starken zweiten Durchgang. Die Gastgeber kamen nun kaum noch vor das Tor von Florian Ricken. „Da haben wir den Gegner erfolgreich fern gehalten“, freute sich Trainer Marco Menge ebenso wie über einige starke Konterszenen seines Teams. Einer solchen entsprang dann auch der vorentscheidende zweite Treffer. Wirbelwind Kibri Mehreteab trieb den Ball nach vorn und hatte das Auge für den gut postierten Amadou Keita. Und der ließ Michel Hakenberg mit seinem Schuss keine Chance.

Ausfälle wiegen bei Voerde zu schwer

Ganz chancenlos waren die Voerder indes nicht. Denn zweimal griff VfB-Keeper Florian Ricken in starker Manier ein. Trotzdem bekannt Jens Hoog: „Wir hätten noch zehn Jahre spielen können und kein Tor geschossen.“

Zehn Minuten vor dem Spielende war’s das dann. Voerde merkte, dass in dieser Partie nichts mehr ging. Die Ausfälle von Marius Hornschuh und Flemming Monse, der eine Gelbsperre absitzen musste, wogen dann vielleicht doch zu schwer. Mit ein paar Nickeligkeiten versuchten die Gastgeber, vom Gegner provoziert, noch Nadelstiche zu setzen. Schiedsrichter Schulz griff nicht ein. Dafür war für VfB-Kapitän Deniz Temel zwei Minuten vor dem Ende „Dienstschluss“. Nach einem Foulspiel sah er die Ampelkarte. „Das war in Ordnung“, befand Marco Menge.

BW-Trainer Lars Möske hatte man schon zur Halbzeit beim Gang in die Kabine angesehen, dass er alles andere als zufrieden war. Nach Spielschluss stellte Jens Hoog fest: „Die Pfütze hat für Schwelm gespielt.“ Er meinte damit die Situation zum 0:1 und eine im zweiten Durchgang, als der Ball bei einem Schuss seiner Mannschaft ebenfalls liegenblieb.