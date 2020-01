Ennepetal. Wenn es dem Rückkehrer Edin Krasniqi ginge, würde Ennepetal II bereits in dieser Saison in die Bezirksliga aufsteigen.

Edin Krasniqi kehrt nach einem Intermezzo beim VfB Schwelm zurück. Er wechselt aus der Fußball-Bezirksliga in die Kreisliga A2 zu seinem Stammverein TuS Ennepetal. Mit der U23 möchte er Meister werden. Sprecher und Betreuer Marc Schulte indes hofft auf den Titel im nächsten Jahr. Dabei wird Schulte nicht müde zu betonen, was vor sechs Jahren schief lief. Für ihn war es ein riesiger Fehler, dass die Mannschaft Ennepetals damals aus der Bezirksliga abstieg. Er nennt ihn gerne den „größten Fehler“.

Als es runter in die Kreisliga ging, sollte es nach zwei Jahren wieder zurück in die Bezirksliga gehen. Das misslang. Das Problem: Jedes Jahr zerbrach die Mannschaft. Jedes Jahr verließ ein großer Teil des Teams Ennepetal. Und stets musste ein neues Gefüge geschaffen werden.

Was noch zu Last wurde, war der Anspruch vieler Jugendspieler. Sie waren es gewohnt, beim TuS in der Jugend in der Bezirksliga zu spielen. Sogar in der Landesliga. Der Sprung in die Oberliga war für alle zu groß. Aber Kreisliga wollte man dann auch lieber nicht spielen. Viele Eigengewächse verließen den Verein, konnten nicht gehalten werden.

Edin Krasniqi ging einen ähnlichen Weg. Er spielte in der Jugend für den TuS. In der Bezirksliga. Er nahm 2018 mit den A-Junioren am Pfingstturnier teil und lief gegen den Hamburger SV, Ajax Cape Town, Köln und Middlesbrough FC auf. Nach dem Turnier ging es zu den Senioren.

Sprung in Oberliga zu groß

Doch der Sprung in die Oberliga war für ihn zu groß. Er hätte dort nur auf der Bank gesessen und dafür gesorgt, dass genügend Leute beim Training zugegen sind. Krasniqi entschied sich schließlich für die Kreisliga A2. Er blieb am Bremenstadion, traf in der Hinrunde der Saison 2018/2019 viermal, in der Rückrunde zehnmal. Er spielte in seinem ersten Jahr bei der U23 groß auf. Er stand länger als jeder andere seiner Mannschaft auf dem Feld und war der beste Torjäger.

Nach der Saison ging Krasniqi auf den VfB Schwelm zu. Er wollte dann doch mehr als A-Liga. Das war im Juni 2019. Bei den Trainings des Bezirksligisten überzeugte er den Trainer Marco Menge. Krasniqi wechselte zu dieser Saison hoch in die Bezirksliga. Am Anfang lief es für ihn gut am Brunnen. Die Vorbereitung war super und er stand die ersten drei Spiele in der Startelf. „Ab dem vierten Spiel ging es bergab“, sagt Krasniqi. Dort saß er auf der Bank, auf der er in den folgenden Wochen immer länger und häufiger Platz nahm. Sein letztes Spiel war im Oktober. Seit November saß er nicht einmal mehr auf der Bank.

„Ich und anderen haben gemerkt, dass der Trainer offenbar seine Lieblinge hatte“, sagt Krasniqi. Er hätte sehr viel und auch gut trainiert. Er habe sich sehr angestrengt und sagt: „Egal was ich gemacht habe, ich habe nicht gespielt.“

Im vergangenen Oktober stand für ihn fest, dass er zurück zum TuS möchte. Nur vier Monate nach seinem Wechsel. Im Dezember wurde die Rückkehr beschlossen. Schon zum Jahresende trainierte er wieder bei der U23 des TuS. Krasniqi nimmt sich viel vor für seine Rückkehr. „Ich möchte mehr Tore schießen als in der letzten Rückrunde. Das waren zehn damals. Und ich möchte mit der Mannschaft aufsteigen.“

Kader bleibt zusammen

Marc Schulte ist bei der Meisterfrage zurückhaltender. Herdecke-Ende steht auf dem ersten Platz. Sieben Punkte fehlen der U23 des TuS Ennepetal. Schulte hält es für sehr unwahrscheinlich, dass seine Mannschaft bis zum Saisonende alles gewinnt und Ende dreimal patzt.

Für ihn kommt eher das nächste Jahr in Frage. Vor dieser Saison freute Schulte noch darüber, dass Ennepetal II das erste Mal seit langer Zeit den Kader zusammenhalten konnte. Erst eine schwache Hinrunde letzte Saison. Sie mussten sich einspielen. Dann die starke Rückrunde und diese Saison bisher erneut stark. Und: Schulte geht davon aus, dass auch im nächsten Jahr seine Mannschaft zusammenbleibt.

Die Pläne der letzten Jahre misslangen. Es brach nach jedem Jahr die Mannschaft auseinander. Über die letzte zu dieser Saison blieb sie zusammen. Und nun kommt mit Edin Krasniqi auch der Typ Spieler zurück, der gerne doch lieber höher spielen wollte. Und sollte die Entwicklung auch bis in die kommende Saison anhalten, dann richtet sich der Blick klar auf die Bezirksliga. Schulte sagt: „Wenn wir die Mannschaft wieder zusammenhalten können, dann können wir für die nächste Saison an den Aufstieg denken.“