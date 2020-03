Gevelsberg/Schwelm. Gevelsberg-Silschede und Schwelm müssen am Wochenende auswärts ran – so die Handball-Verbandsliga spielen wird.

Spielen oder nicht spielen – das kann sich stündlich entscheiden. In der Handball-Verbandsliga gehen die HSG Gevelsberg-Silschede und RE Schwelm zunächst davon aus, dass ihre Auswärtsbegegnungen stattfinden werden. Beide Mannschaften sind vorbereitet. Bisher hat der westfälische Handballverband grünes Licht für den Spieltag gegeben. Doch diese Entscheidung könnte sich noch am Donnerstag ändern.

Tröpfcheninfektion durch Schweiß?

Gevelsberg muss zum Schlusslicht Eiserfeld. „Wir sind vorbereitet, egal ob wir spielen, ob wir vor leeren Rängen spielen oder ob wir gar nicht spielen“, sagt HSG-Trainer Sascha Šimec. Indes vermisst der Gevelsberger Trainer eine klare Linie von den Bestimmern, die in Regierungen oder Verbänden sitzen. Šimec, der sich grundsätzlich als medizinischer Laie bezeichnet, formuliert es so: „Das Coronavirus überträgt sich durch eine Tröpfcheninfektion. Im Sport fließ Schweiß. Also müsste der Sport mit körperlichen Kontakten doch verboten werden.“ Insbesondere, wenn die öffentlich diskutierten, empfohlenen und auch angewendeten Maßnahmen dazu führen sollen, dass das Virus sich nur sehr langsam verbreitet, müsste doch ein radikaler Schritt her.

Nötigenfalls Saison bis Juni spielen

„Keiner weiß wirklich, wie sich das Virus entwickelt, was es macht“, sagt Šimec. „Nur wollen alle die Verlangsamung, was ich für richtig halte. Aber dann bitte auch ähnlich konsequent wie in Italien.“ Daher könnte sich Sascha Šimec durchaus damit anfreunden, eine Zwangspause bis Ostern auferlegt zu bekommen. „Dann spielen wir eben erst im Mai und Juni die Saison zu Ende. Wir sind Amateure und kein Wirtschaftsunternehmen, da wäre eine Verschiebung kein Problem“, so der Gevelsberger Trainer. Er betont: „Gesundheit steht über allem, steht über wirtschaftlichen Interessen“.

Siegen spielt in harzfreier Halle

In Siegen – falls nun am Samstag (19.30 Uhr, Halle Richerfeld) gespielt wird, gibt es nur den Sieg als Ziel – der Schönheitspreis wird nicht angestrebt. Denn der RSV Eiserfeld Siegen ist schwer zu spielen, in Siegen haben sich bisher alle Mannschaften schwer getan. Und weil Eiserfeld als Absteiger so gut wie feststeht, kann die Mannschaft befreit – in der harzfreien Halle – aufspielen. „Wir sind gerüstet“, so Šimec, der auf Lennart Bulk (privat) verzichten muss. Die Einsätze von Daniel Schrouven (Beruf) und Björn Rauhaus (Erkältung) sind gefährdet.

Henning Becker, Trainer von RE Schwelm, geht davon aus, dass beim TuS Hattingen am Sonntagnachmittag gespielt wird. Foto: MiSch / Archiv

Schwelm mit besserer Einstellung nach Hattingen

Und auch für RE Schwelm gilt (vorerst), dass die Partie stattfindet, die für den Sonntag beim TuS Hattingen (17.30 Uhr; Kreissporthalle, Goethestraße) angesetzt ist. Trainer Henning Becker hat die Ansetzung genauso im Blick wie die eigene Mannschaft, die Phasen der schlechten Einstellung zum Spiel hatte. So auch bei der Niederlage zuletzt gegen Oberaden. Das soll, das muss sich ändern. „Der Ärger darüber ist keineswegs verflogen, weil es nicht das erste Mal war. Trotzdem müssen wir uns auf das schwere Spiel in Hattingen fokussieren, um es dort besser zu machen“, sagt Becker. Zu allem Überfluss ist die Personallage weiterhin angespannt. Mit Tobias Fleischhauer kehrt zumindest ein Leistungsträger in den Kader zurück.

Hinspiel knapp und glücklich gewonnen

Im Hinspiel tat sich Schwelm enorm schwer und siegte glücklich durch einen Treffer von Dennis Domaschk in letzter Sekunde. Das Plus: sehr gute Deckungsleistung, schnelles Rückzugsverhalten. Die sonntäglichen Hausherren spielen verschiedene Abwehrvarianten, gehen häufig aggressiv auf Ballgewinne, um überfallartig in die Offensiv zu wechseln. Das Gegenmittel: Ballsicherheit und eine niedrige Fehlerquote.

Hattingen besiegt daheim den Spitzenreiter

Angeführt von Linus Grossmann als Denker und Lenker ist Hattingen spielerisch stark, ballsicher und auf allen Positionen torgefährlich. In den letzten Monaten hat sich der TuS stabilisiert. Im letzten Heimspiel gelang es gar, dem unangefochtenen Tabellenführer Bommern eine Niederlage zuzufügen. Mit 33:24 setzten sie ein echtes Ausrufezeichen. „Sie haben gezeigt, zu was sie zuhause in der Lage sind und gehören ins obere Drittel dieser Liga. Uns ist klar, dass wir mit der zuletzt gezeigten Leistung nichts holen werden“, so Becker.