Sie ist Olympiasiegerin, fünffache Deutsche Meisterin und zweimalige Gewinnerin der Champions League. Angesichts der Corona-Krise ist der Fußball für Alexandra Popp momentan aber vollkommen nebensächlich. Wenige Stunden nach der Rede der Bundeskanzlerin Angela Merkel an die Nation beweis die Gevelsbergerin Popp Haltung mit einem Post beim Kurznachrichtendienst Twitter. „Fußball - völlig egal!“, schrieb die 28-Jährige Profikickerin des VfL Wolfsburg.

Dank an „alle helfenden Hände“

Was stattdessen umso wichtiger ist, ist für die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft ebenfalls klar: „Was zählt ist die Gesundheit. Doch nicht nur unsere Gesundheit, sondern die Gesundheit aller Menschen“, unterstrich Popp. Außerdem twitterte die Torjägerin: „Einen großen Dank möchte ich noch an alle helfenden Hände richten, ohne Euch geht nichts!“

Ihre Mitteilung schloss Alexandra Popp mit einem Appell: „#stayhome #stayhealthy #washyourhands“ - Bleibt zuhause, bleibt gesund, wascht Eure Hände!

Keine Spiele in Liga, Pokal und Champions League

In der Frauen-Bundesliga, die Popps VfL Wolfsburg mit großem Vorsprung an der Tabellenspitze anführt, ruht der Spielbetrieb so wie überall - mindestens bis zum 19. April.

Somit findet das DFB-Pokal-Viertelfinale der VfL-Frauen beim FSV Gütersloh 2009 (21. März, 17 Uhr) ebenso wenig statt wie die Liga-Partien gegen den 1. FC Köln (29. März, 14 Uhr) und den 1. FFC Frankfurt (4. April, 13 Uhr). Das für den 18./19. April vorgesehene Halbfinale im DFB-Pokal fällt demzufolge ebenfalls aus. Auch die Champions-League-Partien der “Wölfinnen“ gegen Glasgow City FC (25. März/1. April) werden ausgesetzt.