Corona: Vorsätze einhalten im Lockdown

Ennepe-Süd. So können sportliche Vorsätze eingehalten werden. Fitnesstrainer Jan Danowski aus Gevelsberg gibt Tipps,

Dreiviertel aller Vorsätze sind in den vergangenen Jahren gescheitert. Vorsätze unter normalen Bedingungen einzuhalten, fällt also schon schwer genug. Jan Danowski, ehemaliger Handballer des HC Ennepetal und jetzt Fitnesstrainer in Gevelsberg (CrossFit mit Schmackes), gibt Tipps, wie man seine Vorsätze auch während dieser Phase des Lockdowns in der Corona-Pandemie durch.

Ein paar Kilo abnehmen, sich besser ernähren oder mehr Sport treiben. Das sind die gängigen Vorsätze. Das Forsa-Forschungsinstitut hat im Auftrag mit der DAK-Gesundheit eine repräsentative Umfrage durchgeführt, wie es 2020 mit den guten Vorsätzen lief. Kurz: nicht so gut. Jedem Zweiten fiel es in diesem Jahr mit Kontaktbeschränkungen und den Lockdowns schwer, sich an seine Vorsätze zu halten.

Viele Vorsätze über Bord geworfen

Dabei hatten sich mehr Menschen zum Jahreswechsel 2019 zu 2020 vorgenommen als in den vergangenen sechs Jahren. Doch nur die Hälfte hielt es länger als ein Vierteljahr durch, das sind knapp zehn Prozent weniger als in den vorherigen Jahren. Die meisten Menschen haben während des ersten Lockdowns alle Vorsätze über Bord geworfen. Das liegt nicht nur daran, dass es in Krisenzeiten schwerer ist, sich an Veränderungen im privaten Leben zu halten. Für viele kamen auch Stress und neue Aufgaben wie Homeschooling oder Home Office hinzu.

So tun, als wäre kein Lockdown

Doch es gibt Tricks, wie die gesundheitlichen Vorsätze doch noch klappen können.

Erstens: So tun, als wäre kein Lockdown: Das heißt nicht, dass man jetzt in geschlossene Sporteinrichtungen gehen soll. Aber man kann sich einfach eine Sportart aussuchen, die man problemlos machen kann. Online-Kurse im Wohnzimmer, Joggen im Wald, Fahrradfahren, Walken sogar der gute alte Hula-Hoop-Reifen feiert sein Comeback. Es gibt so viele Arten der Bewegung, die man machen kann, Keiner weiß, wann Sport wieder so funktioniert wie vor der Pandemie. Daher ist die Aussage “ich steige wieder ein, wenn alles wieder läuft” kein Garant mehr dafür, dass man eine wirklich lange Sportpause einlegt.

Selbst und Gesundes kochen

Zweitens: Essen muss man, auch trotz Pandemie: Es gibt vielleicht keinen besseren Zeitpunkt als eine Kontaktbeschränkung, um sich um die eigene Ernährung und das Gewicht zu kümmern. Keine Restaurantbesuche, keine Einladungen zu Freunden, keine Pizza- und Weinabende. Stattdessen kann man selbst bestimmen, was auf den Teller kommt. Selbst und Gesundes kochen.

Drittens: Teilziele festsetzen, die Spaß machen: Einmal am Tag frisch kochen, dreimal die Woche Sport treiben und während die Nudeln im Topf sind, ein paar Kniebeugen machen. Diese Vorsätze werden besser eingehalten, wenn sie realistisch sind und auch noch Spaß machen.

Es geht folglich darum, sich einfache und machbare Aufgaben zu geben, durch die man ein Momentum gewinnt, um so daraus Gewohnheiten werden zu lassen. Jan Danbowski sagt: "So bleibt man auch nach dem Erreichen seines Ziels am Ball."

