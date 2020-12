Corona: Positiver Schnelltest in Schwelm

Schwelm/Sandersdorf Die dritte Absage für die EN Baskets Schwelm in der laufenden Saison. So geht es für die Schützlinge von Trainer Falk Möller weiter.

Elf Spieltage, elf Spielabsagen. Zuletzt der der EN Baskets Schwelm, die am 27. Dezember bei den BSW Sixers antreten sollten. Die Tabelle der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord, wird wieder ein Stückchen schiefer. Aufgrund eines Verdachtsfalls auf eine Corona-Infektion bei den Kreisstädtern musste die Partie in Sandersdorf kurzfristig abgesagt werden. Ob es sich tatsächlich um einen Corona-Fall handelt, muss sich noch erweisen. Ein PCR-Test soll kurzfristig Klarheit über das Ergebnis des Schnelltests bringen.

Schwelm gewinnt Nachholspiel

Damit ist es das dritte Mal nach dem Gastspiel in Hamburg und dem Heimspiel gegen Bochum, dass die Schützlinge von Baskets-Trainer Falk Möller zwangspausieren müssen. Die Schwelmer sind es übrigens, die bisher als einzige Mannschaft der ProB Nord eine Begegnung nachgeholt hat.

Hamburg hat bisher vier Spielabsagen

Die Hamburger sind es auch, die mit vier Spielabsagen die meisten Nachholbegegnungen in der laufenden Saison auszutragen haben. Drei Spiele in Rückstand sind die BSW Sixers, RheinStars Köln und VfL SparkassenStars Bochum. Jeweils einen Ausfall gibt es bisher in der Bilanz von TSK 46ers aus Stahnsdorf, Iserlohn Kangaroos, WWU Baskets Münster und den Giants aus Düsseldorf.

Die EN Baskets Schwelm hatten sich am Sonntag einen Trendwende bei den BSW Sixers erhofft. Denn der letzte Sieg datiert vom 1. Dezember, im Nachholspiel die Möller-Schützlingen in Hamburg. Seitdem setzte es im Dezember Niederlagen in Düsseldorf und in Münster.

Am 2. Januar kommt Münster

Weiter geht es laut Plan für die Kreisstädter am 2. Januar, einem Samstag, mit dem 12. Spieltag. Um 19.30 Uhr gibt es in der heimischen Dreifachhalle den ersten Sprungball gegen WWU Baskets Münster. Wie bisher ohne Zuschauer, mit einem Livestream.