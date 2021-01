Corona: Hürden bis zum Re-Start

Ennepe-Süd. Heinz-G. Lützenberger, Sportredakteur in Schwelm, über die (Corona)-Situation im Fußball in Westfalen.

Die Inzidenzzahlen wollen einfach nicht sinken. Härtere Maßnahmen sind beschlossen, werden ab dieser Woche umgesetzt. Von Bundesland zu Bundesland mit unterschiedlichen Nuancen. Für die heimischen Sportler gilt: Das Trainings- und Spielverbot im offiziellen Rahmen bleibt bis Ende Januar bestehen. Mindestens. Die Alternative, als Mannschaftssportler oder -sportlerin alleine oder maximal mit einer weiteren Person privat seinen oder ihren Körper zu ertüchtigen, ist immerhin möglich. Ein echter Ersatz fürs normale Training ist es nicht.

Für unsere Fußballer und Fußballerinnen wird dadurch klar, dass es keine komplette Saison sein wird, die über Aufstieg und gegebenenfalls auch Abstieg entscheiden wird. Schlimmstenfalls wird es keine Entscheidungen geben. Das sollte nicht wirklich ausgeschlossen werden. Jedenfalls hat der westfälische Fußballverband deutlich kommuniziert, dass nur eine Halbserie für die laufende, seit Oktober unterbrochene Spielzeit in Frage kommt. Eine komplette Spielzeit ist nicht mehr möglich. Für die eine oder andere Liga kann es je nach Dauer der beschlossenen Pandemie-Regeln knapp werden.

Frühester Re-Start im März

Stand jetzt ist mit einem offiziellen Training ab Februar zu rechnen. Aus Perspektiven vieler Trainer und Trainerinnen dauert es weitere vier Wochen, ehe eine Vorbereitung vernünftig greifen und eine Spielzeit auch tatsächlich beginnen kann. Re-Start frühestens im März. Manfred Schnieders, Vize der westfälischen Fußballer, hat eine zweiwöchige Vorbereitungszeit ins Spiel gebracht. Das sei auch genug, meint er in einer Stellungnahme, die der Fußball- und Leichtathletikverband, FLVW, auf seiner Homepage veröffentlichte und aus der diese Zeitung ihn auch zitiert hat.

Und hier ist das Dilemma von Manfred Schnieders. Einerseits ist zu begrüßen, dass er so offen wie möglich, so offen wie es die Corona-Umstände zu lassen, die Vereine und somit mit die Fußballern und Fußballerinnen an den Gedanken, Entscheidungen und möglichen Szenarien, die der Vorstand mit den Kreisverbänden erarbeitet, teilhaben lässt. Dazu gehören auch vermeintlich unpopuläre Ideen, wie die auf zwei Wochen verkürzte Vorbereitungszeit. Dazu gehört auch, die möglichen realen Szenarien darzustellen. Weil sich nicht seriös sagen lässt, wie sich die Inzidenzzahlen, wie sich die Corona-Pandemie entwickeln wird, lässt sich auch nur ungefähr vermitteln, wie es mit den Fußball weiter gehen kann.

Fußballverband in Vermittlerrolle

Auf der anderen Seite ist Schnieders als Protagonist eines der größten Sportverbände im Land auch ein Bindeglied zur hiesigen Landesregierung. Er bekommt quasi die Schutzmaßnahmen aus Düsseldorf diktiert, muss sie mit seinen Vorstandskollegen in Westfalen umsetzen. Keine einfache Position, zumal die Landesregierung nicht immer den Eindruck vermittelt, klare Kante in der Corona-Pandemie zu zeigen. Neben dem Sport sind es die Schulen, die sich einem Roberto-Blanco-Song "heute so, morgen so" ausgesetzt fühlen. Doch das ist ein anderes Thema.

Der westfälische Fußballverband ist in einer Vermittlerrolle. Hier die Landesregierung, dort die Fußballerinnen und Fußballer - vertreten durch Staffelleitungen, Vereine und Trainer. Da hilft es, so transparent wie möglich die eigenen Entscheidungen an die Basis zu vermitteln. Und hier erscheinen mir Schnieders & Co auf dem richtigen Weg zu sein. Sie kommunizieren viel mit der Basis, auch wenn die eine oder andere Idee nicht wirklich gut ankommt. Aber auch das gehört zu einer transparenten Diskussion dazu - gerade in Krisenzeiten, wie wir sie jetzt haben.

Hauch von Ungerechtigkeit

Andererseits sieht sich der Fußballverband den aktiven Kickern gegenüber, die so schnell wie möglich wieder aufs Feld wollen. Allen, auch dem Verband, ist das Ziel gleich, die jeweilige Saison mit einem verwertbaren Ergebnis zu beenden. Das bedeutet, diese Grenze von 50 Prozent der Spiele, die für eine Wertung gespielt werden müssen, zu erreichen. Und diese 50 Prozent beziehen sich auf alle auszutragenden Spiele. Nicht auf Einzelschicksale. Für die Oberliga kann dies beispielsweise heißen, dass der TuS Ennepetal von seinen 40 angesetzten Begegnungen nur 15 austrägt, TSG Sprockhövel es vielleicht schafft, derer 25 auszutragen. Beide haben bisher sieben Pflichtspiele in der westfälischen Beletage ausgetragen. Dennoch würde die Saison für beide Mannschaften gewertet. Mit einem Quotienten zwar, dennoch bliebe ein Hauch von Ungerechtigkeit.

Mangelnde Vorbereitung kontraproduktiv

Gleichwohl sind die Spieler und Spielerinnen verantwortungsvoll genug, sich den Maßnahmen unterzuordnen, ihren Beitrag zu leisten, um die Inzidenzzahlen nach unten zu drücken, dem Corona-Virus so wenige Chancen wie möglich zu geben. Verantwortungsvoll ist aber auch, dass die Spieler und Spielerinnen ordentlich vorbereitet in einen Re-Start gehen. Vor allem körperlich. Verletzungen an Muskeln, Sehnen oder Knochen sind zu vermeiden. Dazu sind gut geplante, intensive Vorbereitungen, die auch lange genug Zeit in Anspruch nehmen, nötig. Das Gros der Trainer - übrigens aller Sportarten - sieht in den vorgeschlagenen zwei Wochen eine schlechte Lösung, sieht sie eher als kontraproduktiv. Damit erntet Manfred Schnieders viel Kritik. Dass alle Mannschaften dann "unter gleichen Voraussetzungen" starten, ist ein schwaches Argument. Gesundheit und damit eine ausreichende Vorbereitung geht vor. Bei Corona. Beim Fußball.

Abwarten und Maßnahmen einhalten

Abwarten und Maßnahmen einhalten - so lautet derzeit das Gebot der Stunde. Im Vordergrund steht die Eindämmung der Corona-Pandemie, nicht die Fortsetzung einer Fußballsaison. Gleichwohl zeigen sich die Fußballer im Verband gewappnet. Das ist gut so. Die Ideen offen zu kommunizieren, ebenso. Eine offene Diskussion aller Beteiligten muss daraus entstehen. Schlimmstenfalls, wenn also die Lockdown-Maßnahmen zu weit in das Frühjahr ragen sollten, darf das Worst-Case-Szenario Saisonabbruch nicht tabu sein. Eine Möglichkeit, die erst diskutiert wird, wenn sich bis Mai kein Datum für einen Re-Start finden lassen sollte.

Doch erst einmal den Januar abwarten. Dann weiter sehen und mögliche Entscheidungen formulieren. Der Verband sollte dabei bleiben, eng mit den Kreisen und den Vereinen zu kooperieren und transparent über die Möglichkeiten der Fortsetzung zu sprechen. Nur eine mehrheitsfähige Lösung würde eine Akzeptanz finden, die groß genug ist. Ansonsten gilt: Die Hoffnung stirbt zuletzt.​

