Bövinghausen ernüchtert - Wattenscheid erleichtert

EN-Südkreis In der Fußball-Oberliga Westfalen feiert Wattenscheid 09 einen Befreiungsschlag. Der TuS Bövinghausen kommt derweil nicht vom Fleck.

Große Ernüchterung beim TuS Bövinghausen! Der selbst ernannte Aufstiegsanwärter hat in der Fußball-Oberliga Westfalen drei der letzten vier Partien verloren. Am vergangenen Wochenende gab es eine herbe 0:5-Klatsche im Heimspiel gegen Tabellenführer Sportfreunde Lotte. Bövinghausen hat jetzt schon 17 Zähler Rückstand auf die Aufstiegsplätze und steht im grauen Mittelfeld der Tabelle.

TuS-Trainer Baris Özbek deutete bereits an, dass es im Winter personelle Konsequenzen geben wird. „Es ist klar, dass es Veränderungen geben muss“, sagte der Ex-Profi gegenüber „RevierSport“ und führte aus: „Als Trainer ist es natürlich bitter, wenn man nicht sofort eine Veränderung herbeiführen kann, eine andere Sache ist es jedoch, wenn man die Spieler nicht erreicht. Zwar habe ich die Mannschaft nicht selbst zusammengestellt, jedoch bin ich hierhergekommen, um Erfolg zu haben und davon sind wir momentan weit entfernt.“

Zwei Teams an der Spitze eilen davon

Tabellenführer Lotte und der zweitplatzierte ASC 09 Dortmund (1:0 in Gievenbeck) sind an der Tabellenspitze ein Stück davongezogen. Beide haben 37 Punkte auf dem Konto und damit sechs mehr als der erste Verfolger SV Schermbeck. Alle anderen Teams liegen derzeit sogar mindestens elf Zähler hinter dem Spitzenduo. Am kommenden Freitag empfängt Lotte die Schermbecker zum Spitzenspiel. Dann könnten die Sportfreunde ihren Konkurrenten sogar noch weiter distanzieren – oder Schermbeck könnte den Anschluss an die Aufstiegsplätze wieder herstellen.

Am anderen Ende der Tabelle gelang der SG Wattenscheid 09 endlich der langersehnte Befreiungsschlag. Der Traditionsverein aus Bochum gewann deutlich mit 4:0 beim direkten Abstiegsrivalen FC Eintracht Rheine. „Die Jungs sind eklige Wege gegangen, haben im Pass- und Kombinationsspiel viel richtig gemacht. Das war eine richtig starke Leistung“, lobte Engin Yavuzaslan seine Mannschaft nach dem Spiel.

Wattenscheid nähert sich dem rettenden Ufer

Der SGW-Trainer fügte hinzu: „Diese Mannschaft ist noch nicht satt. Eine Mannschaft, die satt ist, liefert nicht so eine Performance ab.“ Für die Wattenscheider bleibt zu hoffen, dass der Punktehunger noch nicht gestillt ist, schließlich war es erst der zweite Saisonsieg im 14. Spiel für die SGW 09. Zugleich war es ein extrem wichtiger: Wattenscheid ist zwar weiter Letzter, doch das rettende Ufer ist nur zwei Punkte entfernt. „Es war ein kleiner Schritt, aber wir müssen noch lange Wege gehen“, weiß Yavuzaslan.

In der Torjägerliste hat sich Luca Steinfeldt vom SC Preußen Münster II zuletzt ein Stück absetzen können. Nach seinem Führungstreffer beim 1:1 in Schermbeck steht er bei 13 Toren. Seine Verfolger Marc Heider (Sportfreunde Lotte), Timur Karagülmez (SV Schermbeck) und Maximilian Podehl (ASC 09 Dortmund) haben jeweils elf Treffer auf dem Konto.

