Bestleistungen für junge Athletinnen von RE Schwelm

Schwelm. Beim Wettkampftag in Siegburg überzeugen Thalia und Elisa Rabe ebenso wie Eva Stemmann. Sie verbessern sich teils deutlich.

Trainerin Lisa Sieberg von Rote Erde Schwelm war mächtig stolz. Zwar konnte sie ihre Athletinnen beim Wettkampftag in Siegburg nur aus der Ferne unterstützen, doch trotzdem lieferten Thalia Rabe, ihre Zwillingsschwester Elisa sowie Eva Stemmann ab.

Trainer unterstützen aus der Ferne

„Aufgrund des Hygienekonzeptes durften die Trainer nicht mit ins Stadion. Wir konnten unsere Athletinnen nur aus extra eingerichteten Coaching-Zonen unterstützen“, erzählt Sieberg. Die drei Mädchen (alle Jahrgang 2009) erzielten trotzdem persönliche Bestleistungen.

Am besten haben sich alle drei im Weitsprung entwickelt. Hier konnte Thalia Rabe in einem Starterfeld von 31 Teilnehmerinnen den dritten Platz mit 4,32 m erzielen. Elisa Rabe folgt auf dem vierten Platz mit 4,27 m. Beide mit einer Leistungssteigerung von mehr als 60 Zentimetern. Und auch Eva Stemmann auf dem neunten Platz mit 3,88 m konnte ihre Bestleistung um 40 Zentimeter verbessern.

Beim 50-Meter-Sprint war Thalia Rabe wieder vorne mit einer Zeit von 7,88 Sekunden. Damit hat sie zum ersten Mal die Acht-Sekunden-Marke deutlich unterschritten und sicherte sich damit den sechsten Platz. Aber auch Eva und Elisa konnten hier ihre Bestleistungen deutlich unterbieten.

Der nächste Wettkampf steigt am kommenden Samstag in Hagen. RE Schwelm geht dann mit insgesamt 19 Athletinnen und Athleten an den Start.