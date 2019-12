Babett Winterhoff lebt für den Handballsport

Seit 40 Jahren ist Babett Winterhoff aktive Handballerin. Das muss der Spielertrainerin der HSG Gevelsberg-Silschede II erst einmal jemand nachmachen. Eine derartige Karriere dürfte vielerlei Höhepunkte erlebt haben, dennoch erinnert sich die 53-jährige Gevelsbergerin an einen dieser Höhepunkte besonders gerne zurück:

Es ist der 5. April 2003, an dem ein gewöhnlicher Spieltag zum größten Tag wurde. Denn es ist der Aufstieg der HSG-Damen in die Landesliga, den Winterhoff zusammen mit ihrem Team feiern darf. „Es war irre. Für mich waren es Emotionen und Gänsehaut pur”, so Winterhoff über ihre ersten Gedanken. Für sie und ihre Mannschaft war der Erfolg umso schöner, da sie sich in den zwei vorherigen Jahren jeweils nur mit der Vizemeisterschaft begnügen mussten und somit knapp das Ziel verpasst hatten.

Obwohl es erst der viertletzte Spieltag war und die HSG ungeschlagen an der Tabellenspitze stand, war die Nervosität bei Winterhoff unheimlich groß, als sie ihre Truppe als Spielführerin gegen die HSG Werdohl/Versetal vor den Augen von rund 100 Zuschauern in der Sporthalle West auf das Feld führte. Denn sie wusste ganz genau, dass man mit einem Sieg die langersehnte Meisterschaft perfekt machen würde. Doch wo Nervosität ist, da sind Wille und Ehrgeiz nicht weit entfernt. Und dies zeigte sich schließlich im Spiel, welches die Gevelsbergerinnen am Ende souverän mit 26:11 gewinnen konnten.

13 Spiele, keine Niederlage

Der Aufstieg war amtlich, die Freude enorm. „Ich habe zwar zwischenzeitlich schon mal in der Landesliga ausgeholfen, aber es ist was anderes, mit der eigenen Mannschaft aufzusteigen”, wie es Winterhoff beschreibt. Und dann auf eine Art und Weise, die eines Meisters zweifellos würdig ist: 13 Spiele, keine Niederlage. Entsprechend wurden die HSG-Damen nach Abpfiff gefeiert. Zunächst unter stehenden Ovationen von den Fans in der Halle, bei denen sie sich mit Laola-Wellen bedankten.

So richtig die Korken knallen ließ die Mannschaft jedoch erst als die Aufstiegsfeier ins Foyer der Halle West verlagert wurde. Für Trainer Jürgen Bannert galt es allerdings noch, einige Wettschulden zu begleichen. Denn bereits einige Wochen zuvor kündigte Babett Winterhoff ihrem Coach an: „Wenn wir in die Landesliga aufsteigen, nehmen wir deinen Schnäuzer ab!”. Die Spielführerin zögerte also nicht, zum Rasierer zu greifen. Bannert nahm es allerdings gelassen: „Jetzt sehe ich wenigstens zehn Jahre jünger aus”. Ausgestattet mit Meister-T-Shirts zelebrierte Winterhoff mit ihren Mädels noch lange weiter, was seine Spuren hinterließ: „Der Tag danach war nicht so gut”, doch der Tag des Aufstiegs, ein wirklich großer.

Auf Umwegen zum Handball

Zum Handball gekommen ist Winterhoff aber auf gewissen Umwegen. Den Wunsch, Vereinsfußball zu spielen, konnte sie sich vor 40 Jahren nicht erfüllen, da dieser für Mädchen nicht existierte. Auf den Geschmack des Handballs brachte sie schließlich eine Schulkollegin. Den Anfang machte Winterhoff beim TV Silschede, bis sich dieser 1999 mit den Handballern der SE Gevelsberg zusammenschloss und die heutige HSG gründete. Sie wechselte also nie ihren Verein.

Auch ihrem Sport blieb sie treu, was über einen Zeitraum von vier Jahrzehnten durchaus beachtlich ist. „Ich sehe das bei meinen Spielerinnen. Die eine kommt vom Volleyball, die andere vom Basketball. Heutzutage ist auch das Angebot viel größer”, schildert Winterhoff.

„Beste Sportmomente meines Lebens“

Winterhoff hat ohne jeden Zweifel als Spielführerin eine große Rolle beim Erreichen des Aufstiegserfolges gespielt. Das finden auch ihre Mitspielerinnen, wie beispielsweise Julia Estermann, die ebenfalls Teil der Meistermannschaft war: „Es gibt keinen Menschen, der mein Handballleben so geprägt hat. Ich hatte mit Babett einige der besten Sportmomente meines Lebens, nicht nur der Aufstieg in die Landesliga, sondern auch abseits des Feldes auf den legendären Mannschaftsfahrten”, so Estermann.

Im November 2005 legte die Erfolgsstory eine ungewollte Pause ein. Winterhoff erlitt einen Riss der Achillessehne und war für fast fünf Monate außer Gefecht. Zusammen mit ihrer Elternzeit waren dies die einzigen beiden Phasen, in denen sie zu einer Handball-Auszeit gezwungen war. Wie es der Zufall wollte, konnte sie jedoch genau am 2. April 2006 ihr Comeback, zeitgleich mit ihrem 40. Geburtstag, feiern.

Der Juni 2007 markierte schließlich den Beginn einer neuen Ära. Es erfolgte die Gründung der dritten Damenmannschaft, der „Oldietruppe” wie Winterhoff sie nennt. Gebildet aus ehemaligen Landesligaspielerinnen, die eben zu alt waren oder den Wunsch nach weniger Spielzeit hatten, sowie Babett Winterhoff als Spielertrainerin.

Diesen Job macht sie bis heute, also seit fast 13 Jahren mit voller Überzeugung und einer Menge Spaß. Der Meinung ist auch Christian Thaler, Mitglied des HSG-Vorstandes: „Babett ist ein Mensch, wie ihn sich eigentlich jeder Verein nur wünschen kann. Sie ist seit Ewigkeiten im Verein, steht zu hundert Prozent hinter dem Sport, tut alles für ihre Mannschaft und wenn man sie braucht, ist sie da”, so Thaler.

Lange Historie als Übungsleiterin

Das Amt als Spielertrainerin der Zweiten ist aber längst nicht das einzige, das Winterhoff für den Verein ausgeführt hat. Zwischenzeitlich ist sie zusätzlich als Trainerin der ersten Damenmannschaft in der Landesliga eingesprungen, wenn Not am Mann war. Außerdem hat sie früher ebenfalls die weibliche C- und D-Jugend gecoacht, sowie in der Rolle als Frauenwartin im Vorstand mitgewirkt, welche sie heute stellvertretend ausübt. „Sie macht das alles unwahrscheinlich gut, hat extrem viel Erfahrung und ich würde mich freuen, wenn sie uns noch lange im Verein und Vorstand mit dieser großen Erfahrung zur Verfügung steht”, lobt Thaler.

Durch ihre 40 Jahre im Verein hat Winterhoff sogar schon mit zahlreichen Spielerinnen zusammengespielt, deren Mütter ebenso ihre Mitspielerinnen waren. Noch beeindruckender ist, dass sie mit ihren 53 Jahren in der Landesligamannschaft nicht nur als Trainerin, sondern vergangene Saison auch noch als Spielerin aushalf. „Es wäre schön, wenn es diese Saison auch nochmal klappen würde. Und in der Landesliga sehe ich schon, die sind Mega schnell, super durchtrainiert. Irgendwann merkt man auch das Alter.”

Alter spielt keine Rolle

Doch ihr Alter spielt für Winterhoff keine Rolle. Solange sie fit genug für den Sport ist, bleibt eines für sie klar: „Ein Leben ohne Handball kann ich mir zurzeit nicht vorstellen.” Trotz Familie und ihres Berufes als kaufmännische Angestellte, findet Winterhoff die Zeit für zweifaches Training in der Woche und Spielen am Wochenende.

Zudem steht der Handball auch außerhalb des Feldes im Mittelpunkt. Das regelmäßige Verfolgen anderer Spiele ist für sie durch die starke Verbundenheit im Verein von großer Bedeutung. Und obwohl sie so gerne selbst auf dem Platz steht, gibt sie zunächst ihren Spielerinnen die Chance. „Wenn ich irgendwann nicht mehr spielen kann, ob mir dann der Trainerposten reicht, weiß ich nicht. Aber ich bin jetzt schon zu 80 % Trainerin”, erklärt Winterhoff.

Sobald jedoch ein Platz frei wird, zögert sie nicht, die Initiative zu ergreifen: „Weil ich mir das immer noch zutraue. Wenn ich gesundheitlich durchhalte, könnte ich mir noch einige Jahre vorstellen.” Denn es sind zahlreiche Dinge, die ihr beim Handball besonders Spaß machen: „Erst mal das Spiel an sich. Es ist schnell, abwechslungsreich und hat diese gewisse Härte. Da wird auch keine Rücksicht genommen, ob klein, groß, jung oder alt. Vor allem bei uns in der Kreisliga. Außerdem ist der Sport sehr spannend.”, erklärt Winterhoff.

Daneben zählt für sie aber auch vor allem das Zusammensein der Leute, der Teamspirit. Neben den Mannschaftsfahrten, schauen die Mädels auch zusammen die Handball-WM. „Ohne sie zu einem Spiel zu fahren, war mehr als schwierig für alle und ohne sie zu feiern, fühlte sich auch mehr als komisch an. Mit ihr kann man lachen bis man sich nicht mehr bewegen kann, aber wenn es mal ernst wird im Leben, ist sie immer da”, weiß Ex-Teamkollegin Julia Estermann.

Nass geschwitzt auf der Trainerbank

Doch wie ist das auf dem Platz? „Beim Spiel, auf der Bank als Trainerin, bin ich nicht ruhig. Ich bin nach den 60 Minuten glaub ich genauso nass geschwitzt wie alle anderen. Ich bin da sehr emotional, sehr laut, aber schon fair ”, so die Spielertrainerin. Am Ende steht für sie der Spaß am Handball an erster Stelle, auch wenn ihr Ziel ist, möglichst erfolgreich mit ihrem Team zu sein. So lässt sie auch in der Kreisliga ihren Gefühlen freien Lauf: „Sowohl als Spielerin als auch als Trainerin habe ich Lampenfieber ohne Ende und das seit Jahren. Aber das hat auch etwas mit Ehrgeiz zu tun. Und ich glaube, wenn ich das nicht mehr habe, dann muss ich sagen: ‘Jetzt ist Schluss.’”