Anell Alexis ist der Matchwinner für Schwelm

Schwelm. Im NRW-Derby rissen die EN Baskets die Zuschauer in der Schwelm Arena zeitweise von den Sitzen – und besiegten in der Verlängerung Münster.

Kampf, Leidenschaft, Einstellung. Das waren die Attribute, welche die EN Baskets ins Spiel der 2. Basketball-Bundesliga ProB vor rund zwei Wochen bei den Itzehoe Eagles einbringen wollten. Mit wenig Erfolg, denn die Baskets mussten sich beim Spitzenteam aus dem Norden der Bundesrepublik deutlich geschlagen geben. 65:90 hieß es am Ende aus Sicht der Mannschaft um Cheftrainer Falk Möller. Schwelm ließ sich von den Eagles vorführen, brachte zu keiner Zeit die richtige Einstellung aufs Parkett.

Baskets begeistern

Ganz anders sah es nun eine Woche später aus: Am vergangenen Samstag rissen die Baskets die Zuschauer in der heimischen Schwelm Arena zeitweise von den Sitzen. Energischen Defensivaktionen folgten meist zielstrebige Kombinationen in der Offensive. Gegen die WWU Baskets aus Münster stimmte vieles, was Möller seiner Mannschaft nach dem Spiel in Itzehoe noch vorgeworfen hatte. „Wir haben die richtigen Schlüsse aus der Niederlage gezogen“, lautete Möllers Fazit im Interview nach dem Spiel.

Doch ist das Erklärung genug? Auffällig ist nämlich vor allem eins: Beide bisherigen Saisonniederlagen mussten die Baskets in dieser Spielzeit in fremder Halle hinnehmen. Zu Hause ist das Baskets-Team in dieser Spielzeit noch ungeschlagen. Das hängt vor allem auch mit den Fans in der Schwelmer Heimspielstätte zusammen. Denn: Auch der Münsteraner Trainer, Philipp Kappenstein, musste nach der Niederlage in der Verlängerung anerkennen: „Die Atmosphäre heute Abend war wirklich außergewöhnlich. Die Halle hat förmlich gebrannt.“

Eine starke Botschaft: „Schwelm ist immer blau & gelb – niemals braun & ‘Nazistadt’“ steht auf dem Transparent der Schwelmer Anhänger. Foto: Michael Scheuermann

Froh über die gute Stimmung beim Heimspiel war natürlich auch Möller: „Die Fans haben uns angetrieben. Wichtig ist natürlich auch, dass der Funke vom Platz auf die Ränge überspringt, aber was hier heute für eine Stimmung geherrscht hat, war überragend. Das möchte ich in dieser Saison gerne öfter so erleben“, erklärt der Coach der Baskets.

Schwelmer Anhänger setzen Zeichen

Vor dem Spiel machten Anhänger der Baskets darüber hinaus auf die Geschehnisse aus der vergangenen Woche am Schwelmer Bahnhof aufmerksam. Mit einem Transparent, auf dem stand: „Schwelm ist immer blau&gelb – niemals braun&‘Nazistadt’“ stellten die Anhänger der Baskets ihre politische Meinung zu den Graffito mit NS-Symbolik am Bahnhof klar. Auf Nachfrage wollte Schwelms Sportlicher Leiter Omar Rahim zum Transparent keine Aussage treffen. „Politische Themen kommentiere ich nicht in der Öffentlichkeit“, erklärt der Offizielle der Baskets. Trotzdem: Ein klares Zeichen der Schwelmer Anhänger gegen Faschismus.

Vorfreude auf das Spitzenspiel

Mit acht Siegen nach zehn Spieltagen stehen die Baskets damit auf dem zweiten Tabellenplatz. Hinter den BSW Sixers, die in dieser Saison eben wie die Baskets nur zwei Spiele abgeben mussten. Am kommenden Samstag kommt es nun zum absoluten Topspiel der Pro B: Die Baskets müssen zu den Sixers nach Sandersdorf in Sachsen-Anhalt. „Die Sixers sind in dieser Saison mit Sicherheit das absolute Spitzenteam der Liga. Ich habe schon einige Spiele von ihnen gesehen und muss sagen: Sie stehen zu Recht auf dem ersten Tabellenplatz. Für mich sind sie der große Favorit in diesem Jahr“, erklärt Möller mit Hinblick auf die Partie am kommenden Wochenende.

„Wollen etwas mitnehmen“

Wenn die Baskets die Leistung aus dem Spiel gegen die WWU Baskets Münster konservieren können, muss sich das Team um Kapitän Dario Fiorentino aber auch im Osten der Republik nicht vor dem aktuellen Spitzenreiter verstecken. „Wir fahren dort hin und wollen natürlich die Punkte mitnehmen. Wir werden sehen, was dort möglich ist“, blickt Möller auf das Spitzenspiel voraus. Wichtig wird beim Spitzenreiter darüber hinaus auch wieder die Form der beiden US-Amerikaner Anell Alexis und Montreal Scott sein. Alexis war mit seinen 27 Punkten und zehn Rebounds der Matchwinner gegen Münster und zeigte sich in einer guten Form. „Er hat gegen Itzehoe gefehlt, das hat man schon gemerkt. In der aktuellen Saisonphase und auch mit Hinblick auf die weiteren Spiele in diesem Jahr wird es darauf ankommen, ob die Leistungsträger fit bleiben“, erklärt Geschäftsführer Rahim.

Rahim zufrieden mit dem Kader

Erfolgsfaktor gegen die WWU Baskets war aber vor allem auch, dass die Schwelmer sich auf einen ausgeglichenen Kader verlassen konnten. Neben Alexis trafen auch Nikita Khartchenkov (19 Punkte), Dario Fiorentino (11 Punkte) und Montreal Scott (21 Punkte) zweistellig. Dazu kamen Moritz Krume mit acht Zählern sowie David Knudsen mit sieben Punkten. „Schwelm hatte mit Sicherheit mehr Schultern, die die Scoring-Last getragen haben. Uns haben einige Spieler verletzt gefehlt, die sonst auch noch ein paar Punkte beigetragen hätten“, erklärte Münsters Coach Kappenstein nach der Partie. Möller konnte seinem Trainerkollegen nur beipflichten: „Wir haben viele Spieler, die solide punkten. Unser Kader ist sehr homogen und ausgeglichen“, so der Coach.

Aufgrund der guten Team-Chemie und des aktuellen Erfolgs sehen die Baskets daher keinen akuten Bedarf, den Kader mit Neuverpflichtungen im Winter zu verstärken. „Wir machen uns natürlich Gedanken und werden sehen, was Sinn macht. Mit dem Team sind wir aber total zufrieden. Das ist eine extrem ausgeglichene Mannschaft, die gut harmoniert“, erklärt Geschäftsführer Rahim.