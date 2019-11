Andreas Sander aus Ennepetal vor Comeback in Lake Louise

Die lange Zeit des Wartens, der Rekonvaleszenz hat ein Ende. Es geht wieder um Punkte im alpinen Weltcupzirkus. Der Ennepetaler Andreas Sander feiert zum Saisonstart im kanadischen Lake Louise auch sein Comeback. Der 30-Jährige ist heiß, er kann den ersten Start seit seinem Kreuzbandriss im Dezember 2018 kaum erwarten. Zur Primetime am Samstagabend – 20.15 Uhr (Eurosport und Livestream bei sportschau.de) – wird die erste Abfahrt gestartet.

Kreuzbandriss beim Training zugezogen

Rückblende: Zwischen Weihnachten und Silvester 2018 gab es die Rennen im italienischen Bormio – auch die Trainingsfahrten. Und auf einer dieser hat sich Sander bei einer Landung verletzt. Der Ennepetaler hatte sofort ein Ziehen in der Kniekehle gespürt, hatte bereits eine erste Vermutung über die Schwere der Verletzung. Der Ennepetaler aber fuhr verletzt noch die Rennen, erst nach dem Weltcup-Wochenende gab es die Diagnose. Diese war gleichbedeutend mit dem Ende der Saison, die der alpine Rennfahrer mit 14 Punkten in der Abfahrt und 44 Punkten im Super G abschloss. Aber auch die Weltmeisterschaften, die im Februar 2019 im norwegischen Åre stattgefunden hat, wurde ohne Andreas Sander ausgetragen. „Das war schon sehr ärgerlich“, erzählte der Ennepetaler unserer Zeitung, „weil mir die Piste sehr gut liegt. Wir hatten uns im vergangenen Winter auch schon dort vorbereitet.“

Kreuzbänder gerissen, Schulter verletzt: Thomas Dreßen im Dezember 2018. Am Wochenende will er wie auch Andreas Sander sein Comeback feiern. Foto: Archiv / Matthias Balk / dpa

Neue Saison, neues Glück – so heißt es also ab diesem Wochenende. Allerdings ist noch nicht sicher, wie oder ob gefahren werden kann. Ein Trainingslauf wurde bereits abgesagt. Dennoch: Andreas Sander ist voller Zuversicht. Die lange Reha-Pause mit unzähligen Trainingseinheiten sollen Früchte tragen. Endlich „Das erste Rennen der Saison ist immer besonders, nach meiner letztjährigen Verletzung umso mehr. Ich bin positiv aufgeregt und will unbedingtendlich wieder Rennen fahren“, sagt der 30-Jährige.

Aufgrund der vergangenen Trainingswochen gibt sich Sander zuversichtlich für den Saisonstart. Insbesondere die anspruchsvollen Abfahrten zuletzt in Copper Mountain in Colorado haben den Schliff gegeben. „Die Bedingungen sind in den USA teilweise fast zu gut. Es gibt kaum irgendwo auf der Welt einen Schnee, bei dem das Skifahren so unglaublich Spaß macht und es tut gut, bei der hohen Geschwindigkeit zu trainieren“, sagt Sander.

Thomas Dreßen greift wieder ein

Anfang der Woche ist der alpine Skizirkus im kanadischen Lake Louise eingetroffen. Neben Andreas Sander steht auch Thomas Dreßen nach einer zwölfmonatigen Verletzungspause vor dem Comeback. Der 26 Jahre alte Sportler wurde ein Jahr nach seiner schweren Knieverletzung für die Abfahrt nominiert.

Pause beim Training am Kreuzjoch in Garmisch-Partenkirchen (v.l.): Thomas Dreßen, Josef Ferstl und Andreas Sander. Foto: Archiv / WP

Ob Sander am Sonntag im Super G starten wird, ist noch nicht ausgemacht. Denn dieses Team will Bundestrainer Christian Schwaiger nach den Trainings und der Abfahrt benennen.