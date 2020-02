An der Platte hat Conny Witte das Sagen

Die Rolle des Schiedsrichters scheint in nahezu jedem Sport den gleichen Vorurteilen unterworfen zu sein. Fällt eine strittige Entscheidung, rückt er zwingend ins Rampenlicht und muss seine Immunität gegen reklamierende Spieler beweisen. Aber wie ist das im Tischtennis? Einen tieferen Einblick gibt Conny Witte. Die 26-jährige Gevelsbergerin trägt für den TTC Blau-Gold Hiddinghausen das Trikot der Unparteiischen.

Dass Conny Witte als Tischtennis-Schiedsrichterin ein dickes Fell braucht, steht außer Frage. „Man muss von Anfang an zeigen, dass man da ist, damit die Spieler einen ernst nehmen“, erklärt Witte. Dann seien auch keine negative Reaktionen der „verbissenen“ Männern der unteren Kreisklasse zu erkennen. Natürlich gäbe es diskutierende Trainer, die Spieler hingegen bleiben in der Konzentration und erkennen, dass Wittes Wort nicht angezweifelt werden kann.

Aber was treibt eine junge Frau dazu an, sich als Schiedsrichterin an die Tischtennisplatte zu setzen? „Man muss genau aufpassen. Es kann so viel passieren, wo der Ball auch hinspringt. Und das finde ich so interessant daran. Dass du wirklich so schnell, innerhalb von einer Sekunde deine Entscheidung treffen musst. Und die muss richtig sein“, beschreibt Witte.

Wer öfter Tischtennis spielt, der hat sich bestimmt schon einmal, nachdem der Ball an die Kante der Platte gesprungen ist, gefragt: “War der dran oder war der nicht dran?“

Mutter Daniela einzige Frau beim TTC

Dass Conny Witte früher oder später den Weg zum Tischtennissport geht, wurde ihr in die Wiege gelegt. Sie kommt aus einer Tischtennis-Familie. Das größte Maß an Bekanntheit besitzt dabei ihre Mutter, Daniela „Danny“ Witte, die ebenfalls für den TTC Hiddinghausen den Schläger in die Hand nimmt. Die „Amazone“, wie sie im Verein genannt wird, spielt eigentlich in der 3. Kreisklasse, hilft aber sehr oft in der ersten Mannschaft, die in der 1. Kreisklasse zuhause ist, aus. Das Besondere: Sie ist die einzige Frau des Clubs und misst sich ausschließlich mit Männern.

Ursprünglich gab es eine Damenmannschaft, die sich jedoch auflöste. Sie wollte den Verein aber nicht wechseln. „Wir haben eben einen starken Zusammenhalt im Verein, da wäre es schwierig, einfach zu gehen“, so Conny Witte.

Von klein auf hat Conny Witte ihre Mutter zu Spielen und Turnieren begleitet. Man könnte meinen, es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sie in ihre Fußstapfen treten würde.

Nach einigen Versuchen selbst zu spielen, ließen Erfolge aber lange auf sich warten. „Ich bin koordinativ gar nicht zurecht gekommen. Und hatte dementsprechend keinen Spaß daran“, erklärt Witte. Umso interessanter jedoch fand sie es, die Partien ihrer Mutter zu verfolgen. So fing sie an, die Punktestände mitzuzählen. „Dann habe ich festgestellt, dass mir das sehr viel Spaß macht“.

Also tat sie es Spiel für Spiel, bis der Heimatverein ihrer Mutter, der TTC Hiddinghausen, ihr einen offiziellen Posten als Schiedsrichterin anbot. Weil laut einer neuen Regelung, jeder Verein einen Schiedsrichter stellen muss, ließ sich Witte schließlich darauf ein, denn diesen Job übernahm Witte quasi schon durchgehend von den Zuschauerrängen aus.

Somit hieß der nächste Schritt für Witte die Ausbildung zur Schiedsrichterin. Im Zuge dessen verschlug es sie zunächst zu vier Terminen nach Bochum, wo ihr in Theorieeinheiten das Regelwerk übermittelt wurde.

Praxisübung in Herne

Es folgte eine Praxisübung in Herne, bei der mit den Schülern das Schiedsrichtern im Training des örtlichen Vereins simuliert wurde. Ernst wurde es dann als die schriftliche Prüfung anstand. Wird diese nicht bestanden, muss mit der Ausbildung von vorne begonnen werden. „Das ist schon echt sehr streng da mit den Regeln“, schildert Witte.

Sie meisterte die Prüfung und nach einer praktischen Überprüfung im Einsatz auf einem Turnier, sowie einer finalen mündlichen Abfrage, hatte Witte es schließlich im vergangenen Dezember geschafft und die Ausbildung zur Verbandsschiedsrichterin abgeschlossen.

Bisher war Witte immer auf Turnieren im Einsatz. Ihre Ausbildung als Einzelhandelskauffrau beschäftigt sie meist sechs Tage die Woche. Am Sonntag ereignen sich jedoch die Endrunden der Turniere, die sich über das komplette Wochenende erstrecken. Zuletzt konnte sie auf den Westdeutschen Meisterschaften sogar das Doppel-Finale leiten.

Zwei Jahre Wartezeit

Demnächst steht für sie das erste Oberligaspiel auf dem Plan. Ob sie sich vorstellen kann, irgendwann noch weiter in der Schiedsrichterei aufzusteigen? „Das Problem ist, es ist natürlich sehr zeitintensiv“, so Witte. Da sie gerade erst zur Verbandsschiedsrichterin ausgebildet worden ist, muss sie, laut den Regeln, zwei Jahre warten.

„Daher bin ich jetzt ja sowieso dazu gezwungen, auf dem aktuell Niveau zu pfeifen. Nach der Zeit von zwei Jahren kann ich dann immer noch in Ruhr schauen, ob ich den nächsten Schritt machen möchte“, erklärt sie.