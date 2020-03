Vrasselts Trainer Sascha Brouwer wusste nach dem Abpfiff der Bezirksliga-Partie gegen DJK Vierlinden nicht so recht, ob er sich freuen oder ärgern sollte. Zwar hatte seine Elf auf dem heimischen Kunstrasenplatz soeben mit 2:1 gegen den bis dato Tabellenfünfzehnten gewonnen und damit einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht, mit der spielerischen Vorstellung seines Teams konnte der Coach aber kaum zufrieden sein.

Wenige Torchancen

Aus dem Spiel heraus brachten beide Teams kaum zwingende Torchancen zustande, zwei Elfmeter sorgten im zweiten Durchgang für die Entscheidung zugunsten der Hausherren.

Dabei verlief der Beginn zunächst vielversprechend, die Brouwer-Elf setzte die gegnerische Defensive gut unter Druck, woraus nach drei Minuten die erste Gelegenheit durch Niklas König resultierte. Der Schuss des Stürmers ging aber weit über das Tor. Fünf Minuten später wurde Marko Cvetkovikj in aussichtsreicher Position wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zurückgepfiffen.

In der zehnten Minute war Niklas Feldmann, der erneut Luca Pollmann im Tor der Vrasselter vertrat, nach einer guten Ecke der Gäste zu Stelle. Beim anschließenden Konter kam es zum Eckball für den SVV, den Gästetorhüter Sandro Janssen soeben noch mit den Fingerspitzen auf die Latte lenken konnte. Auch in der 20. Minute rettete Janssen in höchster Not, als er eine scharfe Hereingabe von Marco Buscher im letzten Moment vor der heranrauschenden Vrasselter Offensive entschärfen konnte.

Brouwer ist nicht zufrieden

„Die ersten zehn bis 15 Minuten haben wir es ganz ordentlich gemacht, danach war es viel zu pomadig, viel zu harmlos. Wir hatten in den gesamten 90 Minuten kaum klare Chancen“, sah Brouwer zunächst noch einen guten Beginn seiner Elf.

Insgesamt wurde die Partie nun aber deutlich schwächer, der SVV verfügte zwar über mehr Ballbesitz, nach vorne fehlte aber die Durchschlagskraft. Meist sorgten die langen Bälle der Hausherren für wenig Gefahr vor dem gegnerischen Tor. Aber auch die in den letzten Partien schwächelnde DJK fackelte offensiv nicht gerade ein Feuerwerk ab und so viel die 1:0-Führung der Gäste in der 37. Minute etwas überraschend. Unvermittelt landete ein abgefälschter Ball bei Ali Yavuz, der den Ball trocken aus halblinker Position flach ins lange Eck vollstreckte.

„Das war mit Abstand das schlechteste Spiel, das wir in dieser Saison abgeliefert haben. Gar kein Vergleich zu Donnerstag, wo wir es vorne und hinten richtig gut gemacht haben, da hätten wir die drei Punkte viel mehr verdient gehabt“, musste Brouwer eingestehen.

Konopatzki wird gefoult

Nach der Pause gingen die Blau-Weißen allerdings mit deutlich mehr Biss zur Sache und zeigten den nötigen Einsatz. Belohnt wurden sie dafür zehn Minuten vor Ende mit dem Ausgleich. Nick Konopatzki wurde bei der Ballannahme durch einen ungeschickt agierenden Verteidiger im Strafraum am Fuß getroffen, folgerichtig gab es Elfmeter. Kapitän Buscher nahm das Geschenk dankend an und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich.

Erneut Konopatzki erkämpfte sich kurz darauf den Ball in der gegnerischen Hälfte, passte auf Cvetkovikj, der sich mit etwas Glück gegen zwei Mann durchsetzte. Der dritte Gegenspieler kam dann etwas zu spät und traf den Torjäger in vollem Lauf, erneut kurz hinter der Strafraumgrenze. Buscher blieb wieder cool und verwandelte auch den zweiten Strafstoß sicher und sorgte damit für einen schmeichelhaften 2:1-Heimerfolg.

„Natürlich freuen wir uns über die drei Punkte, das waren drei extrem wichtige Zähler“, kann sich Brouwer nun über einen Elf-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz freuen.