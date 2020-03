Westfalia Anholt verliert drei Punkte am Grünen Tisch

Der SC Westfalia Anholt hat drei Punkte am Grünen Tisch verloren. Die am vergangenen Sonntag mit 2:1 gewonnene Kreisliga A-Begegnung gegen den SV Krechting wurde nun mit 2:0-Toren und drei Punkten für den Konkurrenten gewertet.

Spieler wären noch gesperrt gewesen

„Die Anholter haben zwei Akteure eingesetzt, die nach ihren jeweils fünften Gelben Karten nicht hätten spielen dürfen“, erklärt Christian Stanik, zuständig für die Fußball-Kreisliga A im Kreis 11. Laut Spielordnung gelte eine Zehntages-Sperre, die an einem Samstag ende, auch noch am Sonntag. Da der SV Krechting fristgerecht Einspruch eingelegt habe, sei nun die Wertung erfolgt, sagt Stanik, der in diesem Zusammenhang auch noch einmal darauf hinweist, dass bei einem Ende einer solchen Sperre an Samstagen und Sonntagen eines Oster- und Pfingstwochenendes diese sich automatisch bis zum Montag verlängere.

Punkte im Abstiegskampf

„Das ist natürlich sehr ärgerlich, für die eigene Mannschaft, die das Spiel eigentlich verdient gewonnen hatte, wie auch für die Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt“, bedauert Thomas Driever, Trainer Westfalia, dass der Verein diesen speziellen Passus nicht beachtet hat. Mit nun 30 Zählern werden die Anholter auf dem zehnten Tabellenplatz geführt.

Der abstiegsgefährdete SV Krechting verkürzte durch den zusätzlichen Dreier den Abstand auf den Tabellen-15. GSV Suderwick mit jetzt 19 Punkten auf vier Zähler.

Die Westfalia ist am kommenden Spieltag bereits am Freitag um 19.30 Uhr im Einsatz, wenn das Spiel beim SV Brünen auf dem Programm steht.