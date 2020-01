Tischtennis TTV Rees-Groin unterliegt im Intercup in Frankreich mit 2:4

Ingré/Rees. Es war die Endstation im Tischtennis-Intercup, trotzdem hat sich die Reise für den TTV Rees-Groin zum CMPJM TT Ingré nach Frankreich gelohnt.

Die Tischtennis-Herren des NRW-Ligisten TTV Rees-Groin machten sich auf den Weg nach Frankreich in das rund 800 Kilometer entfernte Ingré. Dort endete jedoch die diesjährige Teilnahme der Niederrheiner im Intercup beim Gastgeber CMPJM Ingré Tennis de Table. Das Team um Spitzenspieler Cedric Görtz, der in seinen beiden Einzeln mit nervenstark mit Siegen überzeugte, musste sich letztlich mit 2:4 geschlagen geben.

Unter dem Strich sei laut TTV-Mannschaftsführer Jörn Franken mehr drin gewesen, insbesondere im Doppel. Dort unter lagen Görtz/Franken knapp in fünf Sätzen (9:11, 12:10, 11:8, 5:11, 6:11).

Das Fazit, welches man aus der Teilnahme letztlich ziehen könne sei dennoch ein durchweg positives: „Trotz unserer 2:4-Niederlage in Ingré war es ein fantastischer Samstag in Frankreich. Nettes Team, netter Club, tolles Spiel und toller Abend“, so Jörn Franken.

Auf Einladung des französischen Gegners ging es nach dem Match noch zu einem gemeinsamen Essen. In der NRW-Liga geht es am 25. Januar (18.30 Uhr) zu Hause gegen die SG Heisingen weiter.

CMPJM TT Ingré – TTV Rees-Groin 4:2 (Benjamin Breut – Simon Jansen 11:4, 11:9, 9:11, 11:4; Xavier Raynal – Cedric Görtz 10:12, 11:8, 10:12, 14:16; Christophe Raynal – Sascha Bußhoff 7:11, 11:5, 11:6, 11:8; Breut/C. Raynal – Görtz/Jörn Franken 11:9, 10:12, 8:11, 11:5, 11:6; Breut – Görtz 9:11, 5:11, 11:7, 11:9, 9:11; C. Raynal – Jansen 12:10, 11:9, 11:6).