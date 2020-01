Auch Cedric Görtz (l.) und Jörn Franken treten am Wochenende die Fahrt nach Frankreich an.

Rees. Der NRW-Ligist TTV Rees-Groin ist am Samstag in Ingré gefordert. Reeser Reserve möchte an das Hinrunden-Ende anknüpfen.

TTV Rees-Groin spielt im Intercup in Frankreich

Der TTV Rees-Groin fährt im Tischtennis-Intercup erneut nach Frankreich. Nach der erfolgreich absolvierten Vorrunde gastiert der NRW-Ligist am Samstag bei CMPJM Ingré TT. Den Weg nach Ingré, einer Kleinstadt bei Orléans, nehmen Cedric Görtz, Jörn Franken, Simon Jansen und Sascha Bußhoff auf sich. Dabei erhofft sich das Quartett nach dem 7:0-Kantersieg gegen den belgischen Club aus Gierle erneut erfolgreich von den Tischen zu gehen.

„Wir sind motiviert, in unserer Trophy möglichst gut abzuschneiden. Ebenso wichtig sind aber auch der Austausch mit Tischtennisspielern aus anderen europäischen Ländern sowie ein gutes Training unter Wettkampfbedingungen vor dem wichtigen NRW-Liga-Rückrundenstart am 25. Januar gegen Heisingen“, blickt TTV-Kapitän Jörn Franken auf die Partie am Samstag.

Europapokal für Amateure

Beim Intercup handelt es sich um einen Europapokalwettbewerb für Amateurmannschaften. Mehr als 30 Teams aus sieben europäischen Ländern gehen in diesem Jahr bei dem Wettbewerb an den Start. Während die Gastgeber immer für Unterkunft und ein gemeinsames Abendessen sorgen müssen, übernimmt der Gast die Fahrtkosten.

„Wir nehmen zum zweiten Mal teil. Der Intercup macht richtig Spaß und wir haben auch in diesem Jahr schon wieder viel mitgenommen“, so Franken. Für die meisten anderen Mannschaften des TTV beginnt die Rückrunde bereits am kommenden Wochenende.

Für die Zweitvertretung der Herren geht es zum VfL Rhede, die mit 12:10 Punkten genauso viele Punkte auf dem Konto haben. Nach dem mäßigen Auftakt in der Landesliga hofft das Team, an das starke letzte Drittel der Hinrunde anknüpfen zu können. „Gerade in den Doppeln müssen wir uns in der Rückrunde enorm steigern, da die aktuelle Bilanz mit 16:19 negativ ist“, so Mannschaftsführer David Berns.

Die dritte Mannschaft kämpft um den Klassenverbleib in der Bezirksliga. Mit 6:16 Punkten ist der Sprung in das Mittelfeld ein schwieriges Unterfangen. Umso wichtiger ist es, zum Auftakt beim TuS Borth zu punkten.

Aufgrund der Rückkehr von Carsten Franken (Auslandssemester) in die erste Mannschaft rückt Henri Schmidt in die zweite Mannschaft und Stefan Tenbrink in die dritte Mannschaft runter. Daher dürfen beide Teams zumindest auf eine Steigerung hoffen.

Damen erwarten Kamp-Lintfort

Für die junge erste Damenmannschaft, bestehend aus Jana van Tilburg (18), Lea Opsölder (17) Joyce van Tilburg (15) und Franca van Dreuten (15), wartet ebenfalls eine schwierige Aufgabe in der NRW-Liga-Rückrunde, der Tabellensechste PSV Kamp-Lintfort kommt. Aktuell steht der Gastgeber auf dem vorletzten Tabellenplatz, könnte sich mit ein paar Punkten jedoch aufgrund der Tabellensituation und der geringeren Abstiegsplätze schneller vom Tabellenkeller lösen als die dritte Herrenmannschaft.

Auch für die TTV-Jugend geht die Rückrunde am Wochenende wieder los. Der Nachwuchs sammelte zuletzt bei den Jugendstadtmeisterschaften wichtige Wettkampferfahrung.