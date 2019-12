Rees. Zum siebten Mal wird das Volksbank-Neujahrsturnier am 4. Januar veranstaltet. Zuvor misst sich der Nachwuchs bei den Reeser Stadtmeisterschaften.

TTV Rees-Groin lädt zum beliebten Neujahrsturnier ein

Inzwischen hat es schon Tradition, dass das neue Tischtennis-Jahr in Rees mit dem Volksbank-Neujahrsturnier beginnt. Am Samstag, 4. Januar 2020 wird in der Sporthalle an der Sahlerstraße die siebte Auflage dieser Veranstaltung steigen. Meldeschluss ist um 15.30 Uhr. „Wegen der guten Resonanz in den Vorjahren richten wir dieses Zweier-Mannschaftsturnier weiterhin gerne aus“, sagt Organisator Marcel Dahmen.

Zweiermannschaften werden gelost

Spielberechtigt sind alle Aktiven ab 16 Jahren, die eine Mitgliedschaft in einem der vier Tischtennisvereine in Emmerich, Isselburg, Millingen oder Rees besitzen. Die teilnehmenden Akteure werden gemäß ihren Q-TTR-Werten in vier Lostöpfe unterteilt.

Zu einem besseren Spieler wird dann immer ein weniger guter Spieler gelost. „Durch diesen Modus sind wieder viel Spiel, Spaß und Spannung garantiert“, unterstreicht Dahmen. „Das Turnier eignet sich außerdem perfekt, um gesellig und zugleich trainingsbehaftet ins neue Tischtennisjahr einzusteigen und sich somit bereits auf die Rückrunde vorzubereiten. Daneben sorgen auch die attraktiven Preise dafür, dass der sportliche Ehrgeiz bei allen Teilnehmern geweckt wird“.

Die Teilnahme am Neujahrsturnier ist auch in diesem Jahr kostenlos und die drei erstplatzierten Zweier-Mannschaften erhalten von der Volksbank Emmerich-Rees gestellte Gutscheine im Wert von insgesamt 200 Euro.

Angenehme Atmosphäre

Das Ressort Veranstaltungen des TTV Rees-Groin wird sich wie gewohnt bemühen, ein Event in angenehmer Atmosphäre auszurichten. Für das leibliche Wohl wird im Aufenthaltsraum des Vereins gesorgt. Bei Fragen steht Marcel Dahmen unter 0173/2892504 zur Verfügung.

Vor dem Neujahrsturnier werden außerdem die Reeser Stadtmeisterschaften der Jugend in der Turnhalle der Grundschule ab 10 Uhr durchgeführt. Bei entsprechender Teilnehmerzahl soll in folgenden Klassen gespielt werden: Jugend A (U18): Stichtag 01.01.2002 und jünger; Jugend B (U15): Stichtag 01.01.2005 und jünger; Jugend C (U13): Stichtag 01.01.2007 und jünger.

„Da im vergangenen Jahr nur etwa 17 Teilnehmer in allen Klassen aktiv waren, hoffen wir diesmal auf eine größere Resonanz“, sagt TTV-Trainer Pascal Willer, der sich freuen würde, möglichst viele Nachwuchsakteure aus Rees und Millingen begrüßen zu können.