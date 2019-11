TTV Rees-Groin bezwingt die Gäste aus Belgien deutlich

Im zweiten Spiel des Inter Cups erzielte der TTV Rees-Groin einen 7:0-Erfolg gegen den belgischen Verein TTK Gierle. „Das war doch ziemlich überraschend, mit so einem deutlichen Erfolg hatten wir sicherlich nicht gerechnet“, meinte TTV-Kapitän Jörn Franken. „Allerdings hatte der Gegner in diesem Match auch eher einen geselligen als einen sportlichen Ansatz“.

Die Belgier hatten aus dem Spiel eine Vereinsfahrt gemacht, daher kam auch ein Fanbus mit 40 Personen an der Sporthalle an. Außerdem konnten die Reeser fast 70 heimische Zuschauer begrüßen, so dass dann auch ordentlich Stimmung rund um die Tischtennisplatte herrschte. „Gierle spielt mit zwei Mannschaften in der dritten belgischen Liga“, erfuhr Jörn Franken. Aber lediglich Simon Jansen musste gegen den stärksten Akteur der Gäste hart kämpfen und behauptete sich mit 11:9 im fünften Satz.

Nur drei Sätze abgegeben

Henri Schmidt war auch als Schiedsrichter beim internationalen Vergleich im Einsatz. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Ansonsten gab nur noch das Doppel mit Cedric Görtz und Henri Schmidt einen Satz ab. Simon Jansen in seinem zweiten Einzel sowie Jörn Franken und Cedric Görtz in jeweils beiden Partien gewannen glatt mit 3:0.

Im nächsten Jahr geht es weiter

Nachdem das Reeser NRW-Liga-Team das erste Match gegen die Franzosen vom PPC Jeumont mit 2:5 verloren hatten, schob sich der TTV durch den klaren Erfolg im zweiten Gruppenspiel im Gesamt-Ranking des Inter Cups ein ordentliches Stück nach vorne und muss nun abwarten, welche Teams dann mit der gleichen oder ähnlichen Bilanz in der nächsten Gruppenphase warten, die im nächsten Jahr ausgetragen wird.