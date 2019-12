SV Rees kassiert in der Kreisliga A fünfte Pleite in Serie

Rees. Die fünfte Niederlage in Folge in der Fußball-Kreisliga A kassierte der SV Rees beim Auswärtsspiel in Bislich. Die Mannen von Trainer Tim Beenen unterlagen mit 2:5 (1:1). Dabei konnten die Grün-Weißen zweimal einen Vorsprung erzielen, doch sowohl die 1:0- als auch die 2:1-Führung hielten nicht lange an.

Mai und Arifi treffen

Denn die Treffer von Felix Mai (15.) und Meriton Arifi (47.) konnten die Hausherren postwendend beantworten (20./50.).

„Alles in allem war das sehr frustrierend. Wir waren in der ersten Halbzeit spielbestimmend und der Gegner ist mit seinem ersten Torschuss zum Ausgleich gekommen“, analysierte der Reeser Coach Tim Beenen.

Nach dem 2:2 konnten die Gastgeber erstmals in Führung gehen (63.) und schraubten das Ergebnis dann binnen elf Minuten durch Sebastian Giesen (67.) und Firat Samhal (74.) in die Höhe.

Zwei Platzverweise

Beide Teams mussten im zweiten Durchgang einen Platzverweis hinnehmen. Zunächst musste der Bislicher Dennis Theißen mit einer Ampelkarte vorzeitig zum Duschen (54.), dann sah der Reeser Daniel Buscher nach 66 Minuten die rote Karte wegen eines Fouls als letzter Mann.

„Wir sind eigentlich gut aus der Kabine gekommen und sind dann auch verdient mit 2:1 in Führung gegangen. Doch der Ausgleich war ein Knackpunkt. Was dann passiert ist, ist für mich nicht erklärbar“, so Beenen.

Spielausfälle auf anderen Plätzen

Die ebenfalls für Sonntag geplanten Partien Fortuna Millingen gegen den FC Olympia Bocholt und GW Vardingholt gegen den SV Haldern wurden wegen unbespielbarer Plätze abgesagt