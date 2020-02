Am Niederrhein. Der Tabellenzweite reist am Sonntag nach Barlo. Der Spitzenreiter aus Millingen empfängt Mussum. SV Rees tritt beim Tabellennachbarn an.

Zum Topspiel in der Kreisliga A reist am Sonntag der SV Haldern. Um 15 Uhr tritt die Mannschaft von Trainer Christian Böing bei der DJK Barlo an. Die Lindendörfler rangieren mit 40 Punkten auf dem zweiten Platz, dicht gefolgt von den Gastgebern mit 37 Zählern. „Unsere Zielsetzung ist ganz klar. Wir fahren nach Barlo und wollen im Idealfall drei Punkte holen, um stand heute – lassen wir die Nachholspiele mal raus – den Vorsprung auf Barlo auf sechs Punkte auszubauen“, so Böing.

Aber der Halderner Übungsleiter weiß um die Schwere der Aufgabe: „Ich erwarte ein sehr, sehr interessantes Spiel gegen eine richtig gute Mannschaft. Barlo hat sich Mitte der letzten Spielzeit gefangen. Sie waren schon immer eine unangenehme Mannschaft, dazu spielen sie seit Anfang des letzten Jahres auch noch guten Fußball. Zumal sich die Lindendörfler im Hinspiel bereits mit 1:3 geschlagen geben mussten. „Das Hinspiel war ein gutes Kreisliga-A-Spiel, welches wir nicht hätten verlieren müssen. Dafür wollen wir uns am Sonntag revanchieren“, gibt der Halderner Linienchef die Marschrichtung vor.

Personell kann Böing aus dem Vollen schöpfen. Außer den Langzeitverletzten und Torwart Nico Hakvoort, der aufgrund einer Fingerverletzung noch einige Wochen ausfallen wird, stehen dem Chefcoach alle Mann zur Verfügung.





Fortuna Millingen –

TuB Mussum (So. 15 Uhr)

Profiteur des Verfolgerduells zwischen der DJK Barlo und dem SV Haldern könnte Spitzenreiter Fortuna Millingen werden. Allerdings bekommen es die Mannen von Trainer Rolf Sent ebenfalls mit einem Brocken zu tun, denn der Tabellenfünfte TuB Mussum, der selbst noch Aufstiegshoffnungen hegt, ist an der Bruchstraße zu Gast. „Mussum ist eine spielstarke Mannschaft, die sich sehr gut bewegt und zwei, drei brandgefährliche Leute wie Nick Rottstegge oder Daniel Giesbers in ihren Reihen hat“, weiß Sent um die Stärke der Gäste.

Dennoch geht der Tabellenführer als Favorit in die Partie. „Wir müssen einfach von der ersten Minute an das Spiel bestimmen. Wir müssen die Richtung vorgeben und dürfen uns nicht einlullen lassen von den Mussumern, denn wir wollen das Match auf unserem Heimplatz erfolgreich bestreiten. Daher müssen wir von Beginn an engagiert zu Werke gehen, den Gegner stellen und nicht zu Chancen kommen lassen“, so der Millinger Trainer.

Verzichten muss der erfahrene Übungsleiter einzig auf Tom Drews und Marius Dicker. Ansonsten steht Sent der komplette Kader zur Verfügung. „Die personelle Situation sieht momentan sehr positiv aus bei uns.“

Westfalia Anholt –

SV Krechting (So. 15 Uhr)

Nach vier sieglosen Spielen in Folge konnte Westfalia Anholt am vergangenen Mittwoch im Nachholspiel bei der Reserve von TuB Bocholt endlich wieder einen Erfolg feiern. An diese Leistung will die Westfalia nun im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten SV Krechting anknüpfen.

„Der Sieg war sehr wichtig für uns, da wir sonst noch unten hätten reinrutschen können. Es wäre schön, wenn wir jetzt eine positive Serie starten könnten. Man konnte nach dem Führungstreffer gegen TuB sehen, dass wir immer noch gut spielen können. Uns fehlte nur das Selbstbewusstsein. Ich hoffe, dass wir das jetzt zurückbekommen haben. Wichtig ist, dass wir die Leistung aus dem TuB-Spiel bestätigen können“, erklärt Anholts Trainer Thomas Driever.

Aber auch die Gäste sind gut aus der Winterpause gekommen und gewannen zuletzt deutlich mit 5:0 beim GSV Suderwick. Daher warnt Driever vor dem Tabellen-17.: „Es wird ein schwieriges Spiel, da Krechting ja gerade auch richtig im Aufwind ist. Sie sind konditionell sehr stark und richtig gallig. Zudem haben wir gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller immer Probleme.“





TuB Bocholt II –

SV Rees (So. 15 Uhr)

Nachdem es beim Debüt des Interimstrainers Ulrich Franken einen knappen Erfolg gegen die Zweitvertretung der DJK SF 97/30 Lowick gegeben hatte, mussten sich die Grün-Weißen am vergangenen Donnerstag mit 0:4 gegen den SV Brünen geschlagen geben. Nun steht am Sonntag das nächste Duell gegen einen direkten Konkurrenten an, denn die Franken-Elf reist am Wochenende zur Reserve des Bezirksligisten TuB Bocholt.

Die Gastgeber belegen derzeit den zwölften Tabellenplatz und haben zwei Zähler mehr auf dem Konto als der SV Rees. „Ich gehe davon aus, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird. Bocholt ist eine spielerisch gute Mannschaft, die uns mehr liegen wird als zuletzt Brünen. Kleinste Fehler können am Sonntag entscheidend sein“, erwartet Franken zwei ebenbürtige Kontrahenten.

Daher fordert der Reeser Cheftrainer eine konzentrierte Leistung seines Teams: „Siegeswille, Einsatzbereitschaft und Konzentration müssen bei hundert Prozent sein, um die drei Punkte aus Bocholt mitzunehmen. In diesem Spiel und nächste Woche zu Hause gegen Vardingholt können wir einen riesigen Schritt machen.“

Erstmals seit Ende November wird am Sonntag Leon Franken wieder zum Kader der Reeser gehören. Dafür wird Moritz Hübner krankheitsbedingt nicht dabei sein.