Am Niederrhein. A-Liga-Primus SV Haldern reist am Sonntag zum SV Bislich. Millingen erwartet den SV Krechting, der sich deutlich im Aufwärtstrend befindet.

Eine Woche nach dem 0:0 im Derby und Spitzenspiel der Kreisliga A gegen den Tabellenzweiten Fortuna Millingen, steht für den SV Haldern die nächste knifflige Aufgabe an. Die Lindendörfler treten am Sonntag um 15 Uhr beim SV Bislich an. „Natürlich waren wir am Sonntag enttäuscht, denn wir sind der Meinung, dass mehr drin gewesen wäre als das Unentschieden. Aber wir haben das Spiel ganz gut verdaut und müssen auch mal mit einem Punkt leben. Zudem bringt es nichts, zurückzublicken, sondern die positiven Dinge aus der Partie mitzunehmen. Wir haben gegen Millingen kaum was zugelassen und haben auf einen direkten Konkurrenten nichts verloren“, so Christian Böing, Trainer des SV Haldern.

Beim Tabellenneunten erwartet die Böing-Elf die nächste unangenehme Aufgabe, erwiesen sich die Bislicher in der Saison schon des Öfteren als Favoritenschreck.

„Sie sind eine absolute Wundertüte und haben immer wieder gezeigt, dass sie gegen Mannschaften aus dem oberen Drittel gute Leistungen bieten können oder sogar gewinnen können. Vor allem vor der Offensive habe ich allerhöchsten Respekt, haben sie mit Nils Pagojus und Jonas Rösner zwei absolute Spitzenleute der Kreisliga A. Deshalb müssen wir in der Defensive wieder höchstkonzentriert sein, wie in den vergangenen Spielen auch schon, und nach vorne müssen wir wieder unsere Passqualität auf den Platz bringen, wie vor dem Millingen-Spiel“, weiß der Halderner Linienchef, worauf es am Sonntag ankommen wird.





Fortuna Millingen –

SV Krechting(So. 15 Uhr)

Besser als der SV Haldern konnte Fortuna Millingen mit dem Punkt am vergangenen Wochenende leben. Diesen will der Tabellenzweite nun im Duell mit dem Drittletzten SV Krechting bestätigen. Allerdings befinden sich die Krechtinger im Aufwind und konnten zuletzt neun Punkte in Folge holen. Unter anderem siegte der SVK am letzen Spieltag mit 2:1 gegen den Tabellenvierten DJK Barlo.

Deshalb warnt Fortuna-Trainer Rolf Sent seine Mannschaft: „Das Schwierige an so einem Spiel ist, dass die Mannschaft die Tabelle lesen kann und vielleicht mit einer anderen Einstellung rangeht, als im Derby gegen Haldern. Daher wird es meine Aufgabe sein, die Jungs so einzustellen, dass sie Krechting nicht auf die leichte Schulter nehmen.“

Trotzdem ist ein Sieg für den Übungsleiter und sein Team Pflicht. „Wir werden wieder versuchen unser Spiel durchzuziehen und dem Gegner diese aufzudrücken, um die drei Punkte in Millingen zu behalten“, so Sent.





Westfalia Anholt –

DJK SF 97/30 Lowick II (So. 15 Uhr)

Nach der 0:2-Pleite am vergangenen Freitag beim SV Brünen ist der Vorsprung von Westfalia Anholt auf die hinteren Plätz weiter geschmolzen. Deshalb ist ein Sieg gegen die Reserve der DJK SF 97/30 Lowick beinahe schon Pflicht. Die Zweitvertretung des Bezirksligisten belegt derzeit den neunten Rang, hat aber nur zwei Zähler Vorsprung vor der Westfalia.

„Man muss sich vor Augen halten, dass wir nur noch sechs Punkte vor einem möglichen Abstiegsplatz liegen. Daher müssen wir neben dem Fußballerischen weitere Tugenden an den Tag legen. Dazu gehören Fleiß, Ehrgeiz und Wille, denn wir wollen nicht ganz unten reinrutschen. Wir wollen uns wieder weiter absetzen und dafür wären drei Punkte gegen Lowick enorm wichtig. Man muss aber auch anerkennen, dass sie derzeit zu den besten Teams der Liga gehören, denn man gewinnt nicht so einfach 8:0 in Spellen. Da kann man nur den Hut vor ziehen“, meint Thomas Driever, Trainer von Westfalia Anholt.

Zwar läuft es diese Spielzeit nicht so optimal für die Schwarz-Weißen, dennoch wollen die Anholter nicht von ihrer Spielweise abrücken. „Wir werden weiter unsere Prinzipien durchziehen und wollen damit zum Erfolg kommen. Dass wir das können, haben wir schon bewiesen. Wir haben jetzt vier Heimspiele in Folge. Da gilt es die nötigen Punkte zu holen“, gibt der Anholter Cheftrainer als Zielvorgabe aus.

BW Wertherbruch –

SV Rees (So. 15 Uhr)

Weiterhin brenzlig ist die Situation auch für den SV Rees. Aus den letzten acht Ligaspielen konnten die Mannen von Interimstrainer Ulrich Franken nur einen Sieg holen. Auch der Wechsel von Tim Beenen auf Franken scheint verpufft, so gab es zuletzt zwei 0:4-Pleiten.

Nun haben die Reeser den nächsten Brocken vor der Brust, wenn es am Sonntag nach Wertherbruch geht. Die Gastgeber sind aktuell das zweitstärkste Team auf eigener Anlage und haben aus zehn Partien 25 Punkte geholt.

„Am Sonntag wird es für uns doppelt schwierig. Zum einen konnten wir in den letzten 14 Tagen nicht draußen trainieren und zum anderen geht es auch noch auf die ungeliebte Asche. Deshalb ist Wertherbruch auch der klare Favorit für mich“, meint Franken. Daher erwartet der Reeser Chefcoach die richtige Einstellung seiner Mannschaft: „Wir müssen dort alles reinhauen, um was zu holen. Wir werden versuchen die Räume eng zu machen und dann zu kontern.“