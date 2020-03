Rees. In der NRW-Liga siegt die erste Mannschaft des TTV Rees-Groin mit 9:2, die Zweitvertretung behauptet sich im Landesliga-Derby mit 9:6.

Souverän erledigte die NRW-Liga-Mannschaft des TTV Rees-Groin ihre Aufgabe beim PSV Oberhausen. Der Tabellendritte behauptete sich beim abstiegsgefährdeten Gastgeber mit 9:2. „Das Ergebnis ist vielleicht etwas zu deutlich ausgefallen, wir waren aber klar besser und auch mannschaftlich deutlich geschlossener“, sah TTV-Kapitän Jörn Franken einen überlegenen Auftritt seiner Mannschaft.

In den Doppeln setzten sich Cedric Görtz/Jörn Franken und Simon Jansen/Sascha Bußhoff aufseiten des TTV durch. Carsten Franken/Tobias Feldmann unterlagen in drei Sätzen. In den Einzeln verlor dann nur noch Tobias Feldmann eine Partie. „Er hat momentan einen Durchhänger, das wird aber wieder kommen“, ist Jörn Franken zuversichtlich, dass sich die Formkurve der Nummer drei bald ändern wird.

Carsten Franken zeigte Nervenstärke und konnte seine beiden Einzel im oberen Paarkreuz jeweils knapp im fünften Durchgang gewinnen. Auch Spitzenspieler Cedric Görtz gewann seine Partien. Je ein erfolgreiches Einzel verbuchten Jörn Franken, Simon Jansen und Sascha Bußhoff.

Starker Auftritt beim Nachbarn

Wie schon im Hinspiel setzte sich die Reeser Zweitvertretung im Landesliga-Derby gegen WRW Kleve durch. Die TTV-Sechs gewann das Auswärtsspiel mit 9:6. „Damit hatten wir nicht unbedingt gerechnet, da uns das Material in Kleve eigentlich nicht so liegt. Wir haben aber richtig gut gespielt, das war ein Highlight“, freute sich Marcel Dahmen über die gelungene Vorstellung beim Tabellenzweiten.

Mit zwei gewonnenen Doppeln durch Jonas Menne/Henri Schmidt und Christian Schepers/Marcel Dahmen erwischten die Reeser diesmal einen guten Start, den Benedikt Tenbrink dann mit einer Topleistung und einem Sieg gegen WRW-Spitzenspieler Vincent Kepser fortsetzte.

Christian Schepers und Marcel Dahmen überzeugten mit jeweils zwei Einzelsiegen für den Tabellensechsten. Außerdem behaupteten sich David Berns und Henri Schmidt, der den Klever Routinier Peter Hendricks mit 12:10 im fünften Satz bezwingen konnte.

Niederlage in der Bezirksliga

Die dritte Reeser Mannschaft musste hingegen in der Halle von WRW Kleve eine Niederlage hinnehmen. Die TTV-Sechs verlor bei der dortigen zweiten Mannschaft mit 2:9 und hat nun bereits vier Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz in der Bezirksliga. Punkte gab’s lediglich durch Lucas Schmidt im Einzel und zusammen mit David Schaffeld im Doppel.

In der Kreisliga bezwang die Viertvertretung des TTV den TuS Rheinberg IV mit 9:7. „Wir haben eine tolle Moral gezeigt“, frohlockte TTV-Akteur Oliver Albers, dessen Team lange zurückgelegen hatte und am Ende das Match noch drehte. Delil Tolun, Robin Greif (2), Oliver Albers, Sven Bußhoff, Werner Franken (2), Dennis Scesny sowie Delil Tolun/Robin Greif im Abschlussdoppel verbuchten die Zähler.

Abstieg der Damen ist besiegelt

Endgültig abgestiegen ist die erste Damenmannschaft aus der NRW-Liga. Das Schlusslicht zeigte im Match gegen den TV Dellbrück zwar eine gute Leistung, wurde aber erneut nicht belohnt. Die Reeserinnen führten zwischenzeitlich mit 5:3, unterlagen jedoch schließlich mit 6:8. Stark agierte Jana van Tilburg mit drei Einzelerfolgen. Zudem konnte Lea Opsölder zweimal im Einzel und zusammen mit Franca van Dreuten im Doppel punkten.