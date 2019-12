Spiel in Vrasselt wird noch vor der Pause abgebrochen

Mit einem Abbruch endete die Bezirksliga-Partie des SV Vrasselt gegen den Duisburger FV 08. Was war passiert? In der 38. Spielminute entledigte sich plötzlich Gäste-Torwart Ikenna Onukogu seiner Handschuhe und verließ aufgeregt den Kunstrasen. Der nigerianische Schlussmann fühlte sich rassistisch beleidigt und weigerte sich in der Folge weiterzuspielen. Nach einigen, längeren Diskussionen bat der Duisburger Spielführer Mergim Rustemi den Unparteiischen das Spiel abzubrechen. So ertönte, beim Stand von 2:0 für die Hausherren, der Schlusspfiff noch vor der Halbzeitpause.

Weder die Vrasselter Spieler, noch Trainer Sascha Brouwer konnten im Nachhinein bestätigen, dass eine Beleidigung in Richtung des Torhüters gefallen sei. Onukogu war auch von seinen Mitspielern kaum zu beruhigen und verließ das Feld hochemotional in Richtung Umkleidekabine.

„Da hat jemand Affe zu mir gesagt“, lieferte Onukogu dabei lautstark die Erklärung für seinen Gefühlsausbruch. Auf Seiten der Gastgeber wurde jedwede rassistische Beleidigung in Richtung des Duisburger Torhüters deutlich bestritten: „Fakt ist, es war ein Zweikampf und unser Spieler wird gefoult, vielleicht sind zum Spieler, der gefoult hat, ein paar Worte gefallen. Hier rassistische Hintergründe vorzuwerfen, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Von daher ist es traurig, dass wir das Spiel nicht mehr vernünftig fertig bringen konnten“, meinte Vrasselts Trainer Sascha Brouwer.

Schiedsrichter reagiert besonnen

Schiedsrichter Ramon Falke, der besonnen in dieser schwierigen Situation reagierte und auch im Anschluss keine Unruhe auf dem Platz aufkommen ließ, hatte von einer Beleidigung nichts mitbekommen und so herrschte zunächst erstmal allgemeine Ratlosigkeit.

Nachdem sich die Vorkommnisse nicht klären ließen, bot der Schiedsrichter den Duisburgern an, den Torhüter auszuwechseln und weiterzuspielen. Der ghanaische Ersatzkeeper wollte den Platz zwischen den Pfosten allerdings ebenfalls nicht einnehmen, so hätte ein Feldspieler die Torwarthandschuhe überstreifen müssen, für Gästetrainer Dirk Pusch keine Option.

Nach einer erneuten, kurzen Beratung teilte der Duisburger Kapitän mit, dass seine Elf nicht mehr antreten werde und so blieb dem Unparteiischen nicht anderes übrig als die Partie beim Stand vom 2:0 abzubrechen.

Zuvor war auch Fußball gespielt worden, und das mitunter auf beiden Seiten sehr ansehnlich. Die Blau-Weißen setzten die Gäste von Beginn an unter Druck und hätten bereits nach 30 Sekunden in Führung gehen können, ein satter Schuss von Marco Buscher traf aber nur den Pfosten.

Auch in der zehnten Minute setzte der SVV den Gegner gut unter Druck, der Ball kam zu Cvetkovikj, von dort gelangte er vor das Tor. Dort lauerte Tom Versteegen und drückte das Spielgerät mit etwas Glück zum 1:0 über die Linie. Rund zehn Minuten später führte ein erneuter Angriff über die linke Seite zum 2:0. Wieder war es Cvetkovikj, der das Auge für seinen Mitspieler hatte. Der Stürmer legte gut zurück an die Strafraumgrenze und Flietel vollstreckte mit einem sehenswerten Treffer ins lange Eck.

Gastgeber gehen von drei Punkten aus

„Bei einer 2:0-Führung hätte ich natürlich gerne regulär gewonnen. Wir haben bis dahin ein ordentliches Spiel gemacht. Aber für mich ist es ganz klar, dass wir die drei Punkte kriegen. Alles andere wäre ein Witz“, muss der Vrasselter Coach nun die Entscheidung am grünen Tisch abwarten.

„Es ist hier noch nie vorgekommen, dass unsere Spieler jemanden rassistisch beleidigt hätten. So lange ich hier im Verein bin, ist so etwas nicht passiert“, stellte der SVV-Vorsitzende Uli van Embden nach dem Abpfiff ausdrücklich klar.