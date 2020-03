Nach dem Schlusspfiff des Endspiels bildete sich eine orangene Jubeltraube. Die Lindenschule aus Haffen-Mehr gewann in der Hansahalle die 42. Auflage des „Schorsch-Kathke-Gedächtnis-Turniers“ für Grundschulen aus Emmerich und Rees. Im finalen Match gegen die Liebfrauen-Schule erzielte der neunjährige Luca den entscheidenden Treffer beim 1:0-Sieg. „Da bis auf unseren Torwart alle erst in der dritten Klasse sind, ist das ein toller Erfolg“, hatte Betreuer Roland Artmann nicht damit gerechnet, dass seine Schützlinge am Ende die Trophäe hochhalten würden.

Mit selbst gestalteten Plakaten wurden die Mitschüler angefeuert. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Auch in diesem Jahr kickten wieder zehn Grundschulen während eines Schulvormittags um den Pokal. Zunächst in zwei Gruppen. Die beiden jeweils besten Teams qualifizierten sich für das Halbfinale. Hier siegte die Liebfrauenschule nach Siebenmeterschießen gegen die Grundschule Rees und die Lindenschule Haffen-Mehr mit 2:0 gegen die Michael-Schule Praest, die schließlich Dritter wurde.

Insgesamt 27 Partien

Ganz knapp verpasste die St. Quirinus-Grundschule aus Millingen das Halbfinale. Bereits zum 19. Mal betreute Klaus Sesing, Hausmeister der Schule und Vorsitzender von Fortuna Millingen, das Team. „Wir treffen uns immer zwei, drei Wochen vorher und es gibt eine kleine Sichtung, acht bleiben dann über, die zum Turnier mitfahren“, erklärt Sesing das Procedere. „Am wichtigsten ist aber, dass der Spaß stets im Vordergrund steht“.

Schiedsrichter haben keine Mühe

So hatten dann auch die Schiedsrichter Rolf Camps und Walter Aryus keinerlei Mühe, die insgesamt 27 Partien über jeweils acht Minuten zu leiten, die alle fair verliefen. „Ich mache das immer gerne“, freute sich Aryus, dass er nach einer längeren Pause diesmal wieder dabei war.

Szene aus dem Duell Leegmeerschule gegen Liebfrauenschule. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

In den fünf Platzierungsspielen wurde schließlich die Reihenfolge von Rang eins bis zehn ermittelt. So durfte sich am Ende auch noch die St. Georg-Grundschule über einen Erfolg freuen, nachdem sie in der Vorrunde alle Partien verloren hatte. Mit einem Sieg nach Siebenmeterschießen gegen die Leegmeerschule belegten die Hüthumer den neunten Platz. „Das war ein versöhnliches Ende. Die Motivation war trotz der Niederlagen bis zum Schluss groß“, war Sportlehrer Benjamin Falk froh, dass seine Schüler doch noch ein Erfolgserlebnis hatten.

Die Plätze fünf bis acht belegten die Lindenschule Haldern, die St. Quirinus-Grundschule Millingen, die Luitgardis-Grundschule Elten und die Emmericher Rheinschule.

Weniger Tore

„Das war wieder ein schönes Turnier, wobei allerdings weniger Tore als sonst gefallen sind. Das lag wohl auch an den starken Torhütern“, vermutete Organisator Johannes Wilms, der nach dem Finale zusammen mit Jupp Tenhagen und Kerstin Kathke die Siegerehrung vornahm. Neben dem Wanderpokal für die Schule aus Haffen-Mehr erhielten alle Schulen einen Fußball, die drei besten zusätzlich einen Basketball.