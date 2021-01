Robin Gosens erreicht mit Bergamo das Pokal-Viertelfinale

Elten In der Coppa Italia bezwingt der deutsche Nationalspieler mit Atalanta das Team von Cagliari Calcio verdient mit 3:1.

Auch im italienischen Pokalwettbewerb ist Robin Gosens mit Atalanta Bergamo derzeit wieder erfolgreich. Im Achtelfinale der Coppa Italia erzielte der Nationalspieler aus Elten mit seinen Teamkollegen einen verdienten 3:1 (1:0)-Erfolg gegen Cagliari Calcio. Der Viertelfinalgegner wird noch gesucht. Den ermitteln am kommenden Donnerstag Lazio Rom und Parma Calcio.

Gosens sorgt wieder für mächtig Dampf

Atalanta drängte die Gäste aus dem italienischen Süden in der ersten Hälfte von Beginn an in die Defensive. Auch Robin Gosens, der das Spiel seiner Mannschaft auf der linken Seite wieder mächtig ankurbelte, hatte zwei aussichtsreiche Gelegenheiten, scheiterte aber am gut parierenden Schlussmann von Cagliari.

Kurz vor der Pause durfte dann Bergamo jubeln. Aleksej Miranchuk traf zum 1:0. Cagliari kam allerdings in der 55. Minute zum überraschenden Ausgleich, doch Luis Muriel (61.) und Bosko Sutalo (64.) brachten die überlegenen Hausherren per Doppelschlag anschließend wieder auf die Siegerstraße. In Minute 68 war dann für Robin Gosens Schluss, für ihn wurde der niederländische Nationalspieler Hans Hateboer eingewechselt.

Am Sonntag gegen Turin

Am Sonntag steht für Robin Gosens schon die nächste Aufgabe in der Serie A an. Dann erwartet Atalanta Bergamo als Tabellenfünfter den CFC Genua 1893 (17.). Beginnen wird das Match um 18 Uhr.