Nur Land in Sicht beim Reeser SC

Rees. Während andere Vereine schon wieder ihre Bahnen in den Bädern ziehen, muss der Reeser Schwimmclub sich noch gedulden und trainiert im Freien.

Aus der Not eine Tugend machen und gemeinsam an Land trainieren ist die Devise der Wettkampfmannschaft des Reeser Schwimmclubs. Solange das Hallenbad noch geschlossen bleibt, stellt der Turnverein Rees zur Freude der Schwimmer den Leichtathletikplatz an der Lindenallee zur Verfügung.

Ein Abstimmungsgespräch zum Zugang, zum Abstand untereinander auf dem Platz, zu Hygienemaßnahmen und sonstigen Rahmenbedingungen mit dem Vorsitzenden des TV Rees, Günther Daniels, hat genügt, um die Schwimmer in der „trockenen“ Zeit dennoch fit halten zu können.

Bad bleibt voraussichtlich bis zum 31. August geschlossen

Die Kinder und Jugendlichen sind dankbar, endlich wieder kleinere Übungseinheiten zu absolvieren. Nicht nur der Wettkampfmannschaft fehlt dennoch das Schwimmbecken im Hallenbad. Insbesondere die Nachwuchsschwimmer vermissen die Schwimmeinheiten, denn der RSC kann aufgrund fehlender Kapazitäten im Breitensportbereich kein zusätzliches Landtraining anbieten.

Leider ist auch die letzte Hoffnung auf einen frühen Einstieg in ein geregeltes Training im Hallenbad am Grüttweg nach der letzten Veröffentlichung verflogen. Das Bad bleibt voraussichtlich bis zum 31. August zum Leidwesen aller Schwimmer des RSC geschlossen. Eine harte Probe für die Mitglieder. Die Erfolge der letzten Jahre werden so in naher Zukunft nicht mehr möglich sein, zumal in anderen Bädern schon längst wieder trainiert wird.

Die aktuelle Situation wird sicherlich ein heiß diskutiertes Thema bei der Jahreshauptversammlung sein, die am Freitag, 14. August, um 19.30 Uhr, im Restaurant Rheinterrassen Rees stattfinden wird.