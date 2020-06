Nico Hülkenberg absolviert „Geheim-Test“ auf dem Nürburgring

Foto: XPB / James Moy Photography Ltd.

Nico Hülkenberg drehte auf dem Nürburgring ein paar Runden in einem Lamborghini Huracan GT3 sowie einem GT2-MR-Porsche.

Emmerich. Der Emmericher drehte auf der legendären Eifel-Rennstrecke auf Einladung des mcchip-dkr-Teams ein paar Runden in einem Lamborghini.

Nico Hülkenberg hätte während seiner Formel 1-Karriere beinahe auch in einem Ferrari Platz genommen, 2013 hatte es intensive Gespräche mit dem Team aus Maranello gegeben. Seine derzeit freie Zeit nutzte der Emmericher jetzt, um sich in den Rennwagen einer anderen italienischen Automarke zu setzen. Auf dem Nürburgring absolvierte der 32-Jährige einige Kilometer in einem Lamborghini Huracan GT3. Eingeladen worden war Hülkenberg zu diesem „Geheimtraining“ vom Team mcchip-dkr.

Der Motorentuner aus Mechernich testete auf der legendären Strecke in der Eifel an zwei Tagen den Lamborghini insbesondere für Mike Hansch, der damit 2020 im GTC Race im Rahmen der DTM an den Start gehen wird. Da Hansch aber auch noch mit einem zweiten Boliden– einem Porsche 911 GT2 RS Clubsport – vor Ort war, blieb Fahrzeit für Hülkenberg.

Gutes Feedback beim Test

„Er war auf Anhieb so schnell, wie man mit einem GT3 auf dieser Strecke eben ist“, erkannte auch mcchip-dkr-Chef Danny Kubasik schnell die fahrerischen Qualitäten des Niederrheiners. „Außerdem hat er uns ein gutes Feedback gegeben.“

Danny Kubasik hatte im April ein Youtube-Video veröffentlicht, in dem er Nico Hülkenberg zu einem Duell im Lamborghini Huracan GT3 über fünf Runden herausgefordert hatte. Nun trafen sich die beiden tatsächlich. Zu einem Duell kam es allerdings nicht. Kubasik verzichtete auf einen eigenen Stint. „Wir haben durch die Corona-Krise viel Zeit verloren. Da kann ich mich jetzt nicht eine Stunde lang selbst ins Cockpit setzen, das gehört sich nicht. Wir sind ein Kundensportteam“, begründete er.

Dafür drehten Hülkenberg und Kubasik später auf GT2-MR-Porsches noch ein paar Runden auf der Nordschleife des Nürburgrings.

Formel 1 bleibt weiterhin das Ziel

Nach wie vor hofft Hülkenberg auf ein Comeback im Formel 1-Zirkus. Nachdem sich Renault dazu bekannt hat, weiterhin in der Königsklasse mitzumischen, ist nach dem Weggang von Daniel Ricciardo ein Cockpit vakant.

Das ambitionierte französische Werksteam will sich mit der Entscheidung allerdings noch Zeit lassen. Während Ex-Kollege Ralf Schumacher hinsichtlich einer Hülkenberg-Rückkehr skeptisch ist („Das kann ich mir eher nicht vorstellen. Ich glaube, bei Renault war man sich sehr sicher, dass man etwas ändern wollte“), sieht Nick Heidfeld dagegen ei-ne „durchaus realistische“ Möglichkeit für den Emmericher, räumt Ex-Weltmeister Fernando Alonso aber die besseren Chancen ein.