Rees. Der Reeser will sich im Hinblick auf die neue Saison beim Oberligisten 1. FC Kleve empfehlen. Ein anderer Akteur wechselt in die Bezirksliga.

Meriton Arifi sucht seine Chance beim 1. FC Kleve

Meriton Arifi wird im Hinblick auf die neue Saison einige Trainingseinheiten beim 1. FC Kleve absolvieren. „Er will sich dort empfehlen und in Kleve versuchen, den Sprung in den Oberliga-Kader zu schaffen“, erklärt Bernd Franken, Sportlicher Leiter des SV Rees.

„Wenn er diese Chance nutzt, würde mich das freuen. Das Potenzial ist durchaus vorhanden, wobei er aber sicherlich seine Spielweise umstellen muss“, so Franken. „Sollte ihm der Sprung nicht gelingen, steht die Tür zurück bei uns jederzeit offen“.

Der 26-jährige Kapitän des SV Rees konnte in dieser Saison in 13 Spielen bereits 15 Tore für die Grün-Weißen erzielen, der Offensivspieler gehört seit vielen Jahren zu den Leistungsträgern beim A-Ligisten.

Maurice Hühner zu TuB Bocholt

Ebenfalls sein Glück bei einem anderen Verein will Maurice Hühner suchen. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wechselt zur neuen Saison zum Bezirksligisten TuB Bocholt, wo er dann mit seinem Bruder Michel Wesendonk zusammenspielen wird.

„Das Gesicht der Mannschaft wird sich in der nächsten Saison sicherlich noch weiter verändern und der Kader wie bereits angekündigt deutlich verjüngt“, sagt Franken zum künftigen Aufgebot, das – wie berichtet – ab Sommer Tobias Engelken betreuen wird.