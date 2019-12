Max Weißkirchen ragt beim Länderspiel in Straelen heraus

Ein Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande elektrisiert immer: Egal ob im Fußball, im Hockey oder wie jetzt in der mit 500 Zuschauern ausverkauften Sporthalle in Straelen, nur rund zwei Kilometer Luftlinie von der Grenze zum Nachbarland entfernt, bietet dieses Duell stets einen Hauch Brisanz. In diesem Freundschaftsspiel anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des SV Straelen besiegte Vize-Europameister Deutschland die bei der EM 2019 drittplatzierten Gäste aus den Niederlanden mit 4:1. Zum Glück blieb alles wirklich friedlich und freundschaftlich. Selbst der Feueralarm in der Halle während der Pause, der sich schnell als Fehlalarm herausstellte, sorgte für keinerlei Unruhe, lediglich für eine kurze Verzögerung der beiden abschließenden Spiele.

Da staunt auch DFB-Trainerin Martina Voss-Tecklenburg: Der deutsche Meister Max Weißkirchen bot eine beeindruckende Vorstellung. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Die siegbringenden vier Punkte für Deutschland holten Ann-Kathrin Spöri und Max Weißkirchen in den Einzeldisziplinen, das Damen-Doppel Stine Küspert/Annabella Jäger sowie das Herren-Doppel Bjarne Geiss/Jan Colin Völker. Die einzige Niederlage aus deutscher Sicht kassierten Stine Küspert und Jan Colin Völker im ersten Spiel des Tages, als sie im Mixed denkbar knapp in drei Sätzen gegen Imke van der Aar und Ruben Jille unterlagen.

Spöri springt ein

Da die eigentlich nominierte Spielerin Miranda Wilson kurzfristig verletzt absagen musste, bestritt Ann-Kathrin Spöri das Dameneinzel. Die 18-jährige Nachwuchshoffnung des Deutschen Badminton-Verbandes hatte erst am Tag zuvor (beim 5:0-Triumph ebenfalls gegen die Niederlande im hessischen Bad Camberg) ihr Debüt im Dress des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) gefeiert. Doch die junge Spielerin des TV Refrath meisterte ihre Aufgabe mit Bravour und gewann in drei Sätzen mit 21:17, 17:21 und 21:14 gegen Oranje-Spielerin Meike Versteeg. Unglücklich war die Niederlage von Stine Küspert und Jan Colin Völker im Mixed: Das deutsche Team hatte nach großem Kampf hauchdünn mit 19:21 im entscheidenden dritten Satz das Nachsehen.

Herren-Einzel ist der Höhepunkt

Dann folgte der sportliche Höhepunkt des Abends – das Herreneinzel: Eine Macht-Demonstration war der 21:14, 21:7-Triumph des amtierenden deutschen Meisters Max Weißkirchen gegen seinen Kontrahenten Finn Achthoven. Die Zuschauer gingen begeistert mit und feierten den 23-Jährigen vom 1. BC Beuel mit Standing Ovations. „Das pusht natürlich, wenn einen die Leute so anfeuern“, freute sich der Sieger über die frenetische Unterstützung.

Trotz der Grenznähe waren allerdings kaum Oranje-Fans in der Halle zu hören. „Vielleicht haben die ja keine Karten mehr bekommen“, mutmaßte Weißkirchen schmunzelnd. „Es war auf jeden Fall ein super Publikum, hat mega Spaß gemacht und ist super für uns gelaufen“, so der deutsche Spitzenspieler, dessen Rückhand-Smash knallte wie ein Peitschenschlag.

Fast perfekt lief es auch in den beiden abschließenden Doppeln, bei denen die DBV-Paarungen früh die Zeichen auf Sieg stellten: Deutlich mit 21:16 und 21:10 gewannen Stine Küspert (1. BC Bischmisheim) und Annabella Jäger (TSV Neuhausen-Nymphenburg) das Damendoppel. Zeitgleich machte auch Bjarne Geiss (BW Wittorf) an der Seite von Jan Colin Völker (TV Refrath) beim 21:16 und 21:15 kurzen Prozess mit dem niederländischen Doppel.

Mark, der Autogrammjäger

Vom gesamten Niederrhein aber auch darüber hinaus waren Badminton-Fans in die Blumenstadt im Südkreis Kleve gefahren. Marion Kissien, Vorsitzende des BC Kleve, war vor allem vom Herren-Einzel fasziniert: „Total spannend, das so hautnah mitzuerleben. Die schnellen Reaktionen waren echt der Wahnsinn!“

So nah kommt man in der Tat selten an seine Idole heran, was der zwölfjährige Mark Liffers nutzte, um alle Nationalspieler auf seinem grauen Pullover unterschreiben zu lassen. Der Nachwuchsspieler aus Kleve hat sich von den Stars auch direkt etwas abgeguckt: „Die täuschen ganz oft einen Schlag an, machen dann aber was ganz anderes, das probiere ich demnächst auch mal aus“, so der Schüler.

Unter den Zuschauern war auch Martina Voss-Tecklenburg, die Trainerin der Deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft und Ehefrau des Vorsitzenden des SV Straelen, Hermann Tecklenburg. Sie zeigte sich ebenfalls beeindruckt von dem Abend: „Das war hoher Leistungssport einer tollen Sportart, die wir ja auch im Fußballbereich oft als Zusatztraining einsetzen.“