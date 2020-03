Marvin Beikirch wird in der kommenden Saison für den TuS Haffen-Mehr stürmen. Der 27-Jährige wechselt vom B-Liga-Konkurrenten VfB Rheingold ins Paradiesstadion. „Er ist ein sehr schneller Angreifer, der gut zu uns passt“, ist Michael an Haack überzeugt, dass Beikirch eine Verstärkung darstellen wird. Der Obmann des TuS Haffen-Mehr ist außerdem zuversichtlich, dass vom aktuellen Kader fast alle Spieler über den Sommer hinaus bleiben werden.

Euphorie im Paradiesstadion

Nach zwei Auftaktsiegen in diesem Jahr sind die Orange-Schwarzen positiv gestimmt, dass der Klassenerhalt in der Kreisliga B gelingen wird. „Die Jungs haben wieder richtig Spaß und wir hoffen, die Euphorie hochhalten zu können“, sagt an Haack. Am Sonntag um 15 Uhr wird die Mannschaft des neuen Trainers Dennis Lindemann die Zweitvertretung der SV 08/29 Friedrichsfeld (4.) empfangen.

Versammlung der TuS-Fußballer

Zuvor trifft sich die Fußballabteilung des TuS Haffen-Mehr noch zu ihrer Jahreshauptversammlung ab 19 Uhr in der Gaststätte „Zur Rose“.

Der VfB Rheingold vermeldet neben dem Abgang von Marvin Beikirch auch drei Neuzugänge für die kommende Saison. So wird mit Luke Ketelaer ein junger Keeper vom SV Vrasselt zum Nachbarn wechseln. Zudem schließt sich mit Kai Krawanja von der Emmericher Eintracht ein Stürmer den Rheingoldern an.

„Wir freuen uns natürlich, dass wir nach dem Abgang von Niklas Beier zum RSV Praest einen talentierten Torhüter verpflichten konnten. Zudem bekommen wir mit Kai Krawanja einen Offensivspieler, der torgefährlich ist und durch seine Körpergröße und Kopfballstärke eine Qualität mitbringt, die uns weiterhelfen wird“, sagt Thorsten Thüß, Trainer des VfB Rheingold, der darüber hinaus künftig mit Janus Kolling aus dem Nachwuchs der eigenen Jugend-Spielgemeinschaft plant.