Kreisliga A: Dem SV Haldern winkt die Tabellenspitze

Am vergangenen Sonntag sorgte Orkantief Sabine für die Absage aller acht Spiele in der Kreisliga A. Deshalb geht die Restrunde für viele Mannschaften erst am nächsten Wochenende los. Nicht so für die Teams des SV Haldern und des SV Rees. Beide Vereine sind am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr schon im Einsatz. Während der SV Haldern im Nachholspiel bei Grün-Weiß Vardingholt gefordert ist, bekommt es der SV Rees mit der Zweitvertretung der DJK 97/30 Lowick zu tun.

Im erstgenannten Spiel dürfte die Favoritenrolle klar verteilt sein, belegen die Lindendörfler den zweiten Tabellenplatz und die Hausherren den vorletzten. „Es wird eine unangenehme Aufgabe werden. Viele erwarten von uns, dass wir dahin fahren und das Spiel gewinnen. Natürlich ist das auch unser Anspruch, doch ich kann nur jeden meiner Spieler warnen, Vardingholt auf die leichte Schulter zu nehmen. Das zeigen auch ihre knappen Ergebnisse, die sich nur nicht in der Punkteausbeute widerspiegeln“, mahnt Christian Böing, Trainer des SV Haldern.

Dennoch erwartet der Übungsleiter der Rot-Weißen einen Sieg: „Wir fahren dort mit genug Selbstbewusstsein hin und haben auch die nötige Qualität, um dort zu gewinnen. Egal, wie die Platzbedingungen sind, werden wir das Ganze mit 100 Prozent angehen.“

Hinspiel deutlich verloren

Auch der SV Rees darf heute Abend wieder ran. Zu Gast in der Schadenfrei Arena ist die Reserve des Bezirksligisten DJK Lowick. Das Hinspiel verloren die Grün-Weißen deutlich mit 0:4. „Ich habe das Spiel in der Hinrunde verfolgt und dachte, dass Lowick zu den besten Teams der Liga gehört, da wir nicht wirklich eine Chance hatten. Doch wenn man sich die Heim- und Auswärtstabelle ansieht, dann erkennt man, dass sie auswärts immer ihre Probleme haben“, erklärt der neue Trainer des SV Rees, Ulrich Franken, vor seinem Debüt. Auch deshalb rechnet sich der Reeser Chefcoach am heutigen Abend etwas aus: „Ich gehe davon aus, dass Lowick defensiver spielen wird als zu Hause und viel auf Konter setzen wird. Da haben sie mit Tim Fehlings einen sehr schnellen Stürmer in ihren Reihen, den wir in den Griff bekommen müssen. Zudem wird es wichtig sein, dass wir präsenter sind und mit mehr Kampfbereitschaft spielen. Dann können wir die drei Punkte auch in Rees halten.“