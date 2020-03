Rees. In der NRW-Liga gewinnt die erste Mannschaft das Kreisduell gegen Rheinberg mit 9:1. Landesliga-Derby gegen Mehrhoog geht an die TTV-Zweite.

Eine eindeutige Angelegenheit war diesmal das Kreisduell in der NRW-Liga zwischen dem TTV Rees-Groin und dem TuS Rheinberg. Deutlich mit 9:1 behaupteten sich die Hausherren. Die Gäste traten ohne ihr oberes Paarkreuz – Nikolai Solakov und Damian Ciuberek – an und waren schlussendlich chancenlos. „Auch wenn der Gegner nicht in Bestbesetzung angereist war, hatten wir mit einem Sieg in dieser Höhe nicht gerechnet. Es lief aber von Beginn an gut und gegen die Rheinberger sehen wir zuhause auch immer gut aus“, lautete das Resümee von TTV-Akteur Carsten Franken.

Topspieler des Gegners fehlen

In den Anfangsdoppeln gewannen Cedric Görtz/Jörn Franken und Carsten Franken/Tobias Feldmann ihre Partien souverän. Simon Jansen und Sascha Bußhoff hatten bis zum Ende zu kämpfen, setzten sich schließlich aber auch mit 11:9 im Entscheidungsdurchgang durch.

In den Einzeln musste dann nur Tobias Feldmann einmal einem Rheinberger Konkurrenten gratulieren, ansonsten fuhren Cedric Görtz (2), Carsten Franken, Jörn Franken, Simon Jansen und Sascha Bußhoff allesamt Siege für den Tabellendritten ein. Die Reeser untermauerten damit ihre momentane Vormachtstellung im Tischtenniskreis Niederrhein.

Auch die zweite Reeser Mannschaft siegte in der Landesliga deutlich mit 9:2 gegen den TV Mehrhoog – und revanchierte sich damit für die überraschende Hinspiel-Niederlage gegen das Schlusslicht. Jonas Menne (2), Henri Schmidt (2), Christian Schepers, David Berns, Sven Kurzinski, Jonas Menne/Henri Schmidt und Christian Schepers/Marcel Dahmen sorgten für die Ausbeute beim ungefährdeten Sieg des Tabellensechsten, der damit wieder ein positives Punktekonto aufweist.

Niederlagen für dritte und vierte Mannschaft

Für die abstiegsgefährdete Drittvertretung des TTV gab es im Bezirksliga-Match gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken nichts zu holen. Bei der 2:9-Niederlage konnten lediglich Lucas Schmidt im Einzel sowie Dimitrij Maruschtschak/Pascal Willer im Doppel punkten.

In der Kreisliga gewann die vierte Reeser Mannschaft mit 9:5 beim TuS Borth II. Delil Tolun (2), Robin Greif, Oliver Albers, Sven Bußhoff, Werner Franken (2), Tolun/Greif und Bußhoff/Franken sorgten für die Zähler des Tabellendritten.

Damen verlieren auch in Kleve

Der Abschied der Reeser Damenmannschaft aus der NRW-Liga steht nun quasi fest. Auch bei WRW Kleve III musste sich das Schlusslicht mit 5:8 geschlagen geben. Die Zähler von Jana van Tilburg (2), Joyce van Tilburg, Franca van Dreuten und Lea Opsölder/Franca van Dreuten sollten nicht reichen.

Die zweite Reeser Damenvertretung verlor in der Bezirksliga mit 4:8 gegen die TTG DJK Rheinland Hamborn. Die Einzelpunkte von Maxi Trefflich (2), Dorothea Goertz und Christin Fiebig waren zu wenig.