Isselburg: Enorme Wasserkosten belasten Kasse des SuS

Der Sommer 2018 war heiß. Es gab eine lange Trockenperiode. Der Hobbygärtner musste öfters zur Gießkanne greifen. Für einen Fußballverein bedeutete das Extrem-Wetter, dass die Rasenflächen öfter gesprengt werden mussten.

Brunnenanlage immer mal wieder defekt

Dumm, wenn ausgerechnet dann die Brunnenanlage defekt ist. Genau das lag im Isselstadion vor. Zunächst versuchte der SuS in Eigenleistung die defekte Anlage zu reparieren. Teilweise wurden Aufträge an externe Firmen vergeben und dann auch vom SuS bezahlt. Doch nach einiger Zeit streikte die Brunnenanlage erneut.

Wasserrechnung ist ein Schock

Während des Defekts wurde dann mit Haushaltswasser die Bewässerung der Plätze vorgenommen. Als die Rechnung der Wasserwerke Wittenhorst ins Haus flatterte, kam der Schock. Die Wasserkosten belaufen sich auf 9799,92 Euro. „Das ist definitiv vom Verein nicht zu stemmen und wir sehen keine Finanzierungsmöglichkeit dafür“, erklärte SuS-Vorsitzender Olaf Biermann, der mit seinem Stellvertreter Harald Hackfort dann auch einen Antrag an den zuständigen Fachausschuss der Stadt Isselburg stellte. „Wir bitten um eine kulante Regelung und um Einstufung des Wasserverbrauchs auf das Niveau der Vorjahresverbräuche.

Den grundsätzlich gilt: Die Stadt Isselburg gewährt pauschale Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der Club- und Vereinshäuser sowie der Vereinsanlagen. Die über diesen pauschalen Zuschuss hinausgehenden Kosten hat der jeweilige Verein zu tragen.

Theo Nieland, Vorsitzender des Stadtsportverbands Isselburg, sitzt als sachkundiger Bürger für die FDP im Ausschuss. Er sprach von einem „heiklen Thema“. „Wenn wir eine Sonderregelung fassen, schaffen wir einen Präzedenzfall“, meinte er. Die beiden von der Verwaltung vorgeschlagenen Beschlussalternativen lehnte der SSV jedenfalls beide ab.

Zinsfreie Stundung

So schlug Nieland vor, dass SuS Isselburg pauschal 1000 Euro ohne Gegenrechnung erlassen werden. Im Sinne der Gleichbehandlung aller Rasensportvereine müsse dann allerdings der Restbetrag in Rechnung gestellt werden. Dies könne aber über eine zinsfreie Stundung in Ratenzahlung bis zum Jahr 2025 erfolgen.

Dieser Vorschlag wurde dann auch von allen anderen Fraktionen im Ausschuss mitgetragen, so dass der Antrag einstimmig – bei einer Enthaltung – angenommen wurde.

Gleichbehandlung der Vereine

Dass die ohnehin klamme Stadtkasse nicht die komplette Rechnung übernimmt, lag sicherlich nicht nur an der angeführten Gleichbehandlung der Vereine. Denn SuS gab durchaus offen zu, dass es auch auf Vereinsseite ein Versäumnis gab. Denn nach dem Defekt der Brunnenanlage hätte frühzeitig das Gebäudemanagement der Stadt darüber in Kenntnis gesetzt werden müssen. „Unterschätzt wurde leider auch die Menge des Wassers, die in Zeiten der Brunnendefekte zustande gekommen ist“, so der SuS-Vorstand. „Das müssen wir uns ankreiden lassen. Aber mit unseren nur ehrenamtlich tätigen Funktionären gibt es regelmäßig viele andere Themen und Problematiken zu besprechen, um den Fortbestand des Vereins und den Spielbetrieb mit zwölf Mannschaften zu gewährleisten.“

>>> Prioritätenliste 2020

Die defekte Brunnenanlage im Isselstadion sollte bald der Vergangenheit angehören. Denn laut Prioritätenliste 2020 ist die Sanierung der Bewässerungssysteme aller Rasensportvereine geplant. Der Stadtsportverband empfiehlt in diesem Zusammenhang, die Maßnahmen frühzeitig anzugehen, damit den Vereinen für die Bewässerung im Jahr 2020 intakte Anlagen zur Verfügung stehen.