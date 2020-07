Inter, Juventus, Chelsea und Hertha buhlen um Robin Gosens

Elten/Bergamo. Der Eltener Fußballprofi Robin Gosens darf nach Informationen des „Kicker“ im Sommer Atalanta Bergamo nach drei starken Jahren verlassen.

Vor dem viertletzten Punktspiel in der Serie A am heutigen Dienstag (19.30 Uhr/live auf DAZN) gegen den FC Bologna hat der Eltener Fußballprofi Robin Gosens mit Atalanta Bergamo die erneute Qualifikation zur Champions League schon in der Tasche. Das heißt aber noch nicht, dass Gosens demnächst erneut in der Königsklasse mitmischen wird.

Wie der „Kicker“ in seiner Montagausgabe berichtet, darf der 26-jährige Linksverteidiger zur neuen Saison die Blau-Schwarzen verlassen, wenn ein entsprechendes Angebot für ihn hereinkommt. Entsprechend heißt in diesem Fall, dass Atalanta rund 30 Millionen Euro für Gosens einstreichen will.

Offenbar gibt es Interessenten, die Zahlungsbereitschaft zeigen. Inter Mailand, aktuell als Tabellenzweiter ebenfalls in der Königsklasse künftig vertreten, sucht ebenso einen Linksverteidiger wie Spitzenreiter Juventus Turin. Dazu kommt wohl auch der FC Chelsea aus der Premier League. Das Londoner Team muss als Rangdritter zwei Spieltage vor Ende der Saison nun um einen Startplatz in der Champions League aber noch bangen.

Eine Million Euro an Heracles Almelo

Aus der Bundesliga soll Hertha BSC bei Robin Gosens angeklopft haben. Ob Berlin allerdings sportlich wie finanziell mit der Konkurrenz mithalten kann, dürfte mit einem dicken Fragezeichen zu versehen sein.

Die Bundesliga war im vergangenen Sommer ja bereits ein Thema für den Eltener. Der FC Schalke 04 wollte sich die Dienste des Außenverteidigers mit Offensivdrang sichern. Letztlich scheiterte es aber an der Ablöse. Königsblau war nicht bereit, zwölf Millionen Euro nach Bergamo zu überweisen. Mittlerweile hat sich die Forderung von Atalanta verdreifacht.

Nicht ohne Grund. Robin Gosens hat bei neun Toren und acht Vorlagen in der laufenden Serie-A-Saison für Atalanta beachtlich gepunktet. Die knappe Million Euro, die Bergamo im Frühjahr 2017 an Heracles Almelo überwiesen hatte, scheint sich um ein Vielfaches zu rentieren.