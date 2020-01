Am Niederrhein. Die dicken Brocken kommen in der Rückrunde alle zur HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg. Trainer Esser ist zufrieden mit der Entwicklung des Teams.

HSG HMI: Mit Heimvorteil im Aufstiegskampf im neuen Jahr

Die Wochen vor der Weihnachtspause hätten schon ein wenig besser laufen können. Bei der Schermbecker Reserve setzte es die zweite Saisonniederlage, bei BW Dingden ergatterten die lange dominanten Bezirksliga-Handballer der HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg am Ende nur einen Punkt. Beim Ligakonkurrenten Moerser SC folgte ersatzgeschwächt auch noch das Aus im Viertelfinale des Kreispokals. Im Gespräch mit der NRZ zeigt sich Sven Esser, der Trainer des Tabellendritten, dennoch ausgesprochen zufrieden mit der Entwicklung seines Teams. Die Vorfreude auf den Neustart ist groß. Am Sonntag um 17 Uhr empfängt die HSG um 17 Uhr den SV Neukirchen II in Mehrhoog.

Sven Esser, auch wenn ihr Team in den letzten zwei Meisterschaftsspielen vor der Pause noch drei Minuspunkte hinzubekam, steht die HSG mit 15:5 Zählern weiter in Schlagdistanz zur Spitze. Wie fällt ihr bisheriges Fazit aus?

Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir bisher erreicht haben. Den Pokal zähle ich jetzt nicht unbedingt hinzu. Da waren wir nicht komplett, das kann passieren. In Schermbeck war der Gastgeber an dem Tag einfach besser. Bei der Punkteteilung in Dingden haben wir uns sehr ordentlich präsentiert. In den nächsten Spielen wird sich nun zeigen,wo die Reise hingeht. Wenn wir aus den letzten zwei Hinrundenpartien gegen Neukirchen und in Borken mindestens drei Punkte holen, sind wir weiter vorne mit dabei und haben ein Spitzenspiel zu Hause gegen Kapellen.

Auf welches Saisonziel haben Sie sich denn mittlerweile eingeschworen?

Wir wollten uns im Vergleich zu Platz acht aus der Vorsaison verbessern und möglichst irgendwo zwischen Platz eins und Platz vier landen. Damit sieht es momentan ja gut aus, auch wenn man sagen muss, dass die Liga sehr ausgeglichen und die Spitzengruppe bis Platz sieben noch sehr eng beisammen ist.

Aufstieg wahrnehmen

Sollte es am Ende vielleicht sogar mit der Meisterschaft klappen, würden Sie den Aufstieg auch gerne annehmen, oder?

Ja, natürlich. Ich habe hier eine sehr junge Truppe mit vielen talentierten Jungs, die sich noch weiter entwickeln können, und ich glaube auch, dass die Mannschaften aus der Spitzengruppe der Bezirksliga in der Landesliga durchaus mithalten können. Natürlich sind die Teams dort noch einmal stärker, aber sie sind nicht so weit weg.

Was stimmt Sie denn optimistisch, dass es am Ende reichen kann mit dem Titel?

Es geht darum, dass wir die Leistung, die wir zeigen können, immer wieder bestätigen. Wenn man den bisherigen Saisonverlauf sieht, dann fällt auf, dass die ersten fünf Mannschaften zu Hause noch überhaupt nichts verloren haben. Ein kleiner Vorteil könnte also sein, dass wir in der Rückrunde gegen alle Gegner von oben zu Hause spielen werden.

Wo sehen Sie denn generell die Stärken ihrer Mannschaft, die am Ende zum großen Coup führen könnten?

Als ich hier hergekommen bin, haben wir begonnen, ein recht offensives 5:1-Deckungssystem einzuführen. Da sind wir mittlerweile viel stabiler geworden. Wir wollen Bälle gewinnen und dann über die erste und zweite Welle mit Tempo zum Erfolg kommen. Körperlich gibt es deutlich stärkere Mannschaften, aber wir sind auch im Positionsspiel besser geworden.

Schritt zurück nicht bereut

Vor ihrem Engagement hier haben Sie die HSG Wesel in der Oberliga trainiert. Haben Sie den Schritt in die Bezirksliga eigentlich schon einmal bereut?

Nein, absolut nicht. Ich fühle mich sehr wohl. Deshalb habe ich jetzt auch noch einmal für ein weiteres Jahr zugesagt. Es macht Spaß mit der Mannschaft zu arbeiten. Die Jungs kommen alle zum Training und sind fleißig. Wir haben eine gesunde und gute Mischung. Alle verstehen sich gut und unternehmen auch nebenbei viel zusammen. Wir können hier etwas erreichen und ich möchte die Entwicklung noch gerne weiter begleiten.

Ihre Zwillingssöhne Linus und Joris werden im April drei Jahre alt. Sie sind damals auch in die Bezirksliga gegangen, um ein wenig kürzer zu treten und mehr Zeit für die Familie zu haben. Ist das aufgegangen?

Wir trainieren auch zweimal die Woche und damit nicht viel weniger als ein Oberligist, aber die Zeitersparnis habe ich definitiv bei den Spielen. Es ist ein Unterschied, ob du samstags um 19 Uhr in Remscheid oder in Xanten spielst. Ab und zu beobachtet man ja auch Gegner. Früher bin ich dafür nach Überruhr oder Haan gefahren, jetzt nur nach Hiesfeld oder Schermbeck.

Ihre Frau spielt bei der HSG Wesel auch Handball. Ist der Nachwuchs denn auch schon infiziert?

Ja, die Jungs sind ja ständig in der Halle dabei. Letztens haben sie aber zu Hause Fußball gespielt, da habe ich ihnen den Ball weggenommen (lacht). Nein, im Ernst, sie sollen machen, wozu sie Lust haben.