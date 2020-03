Herren 40 des TC RW Rees dominieren in der Winterrunde

Rees. Mannschaft des TC BW Rees spielt in der nächsten Winterrunde in der Bezirksliga. Für die Damen 30 läuft es in der 2. Verbandsliga weniger gut.

In der Winterhallenrunde des Tennis-Verbandes Niederrhein setzten sich die Herren 40 des TC BW Rees äußerst souverän mit einer Gesamtbilanz von 8:0-Punkten und 23:1-Matches gegen die Gegner aus Mülheim, Raffelberg, Bocholt und Flüren durch.

Verstärkung aus Haffen-Mehr

Die Reeser Mannschaft wurde zeitweise durch Jürgen Beyer, Reiner Zelle und Stefan Glowicki von den Tennisfreunden aus Haffen-Mehr verstärkt. Für die Reeser punkteten weiterhin Jan Lensing, Volker Hermsen, Stefan Bock, Jörg Suhrbier und Andreas Schenk. Lediglich ein Doppel wurde von den Blau-Weißen im Laufe der Saison abgegeben. In der nächsten Winterrunde schlagen die Reeser somit erstmals in der Bezirksliga auf.

Weiterhin meldeten die Reeser die Damen 30 zur Winterrunde an. In der 2. Verbandsliga konnten sich die Damen nicht halten und belegten am Ende den letzten Tabellenplatz. Lediglich Stefanie Eyting und Marlen Baumann konnten eine positive Einzelbilanz aufweisen. Marion Wender und Heidi Holtzum gingen ausgeglichen aus den Einzeln heraus. Stefanie Zelle, Birgit Otten, Sonja Schramm und Melanie Kliemann mussten in ihren Spielen jeweils ihren Gegnerinnen zum Sieg gratulieren.

Jahreshauptversammlung des TC BW Rees am 21. März

Die Sommersaison beginnt beim TC BW Rees mit der Jahreshauptversammlung am Samstag, 21. März, ab 14.30 Uhr im Vereinsheim am Grüttweg. Es stehen unter anderem Neuwahlen zum Vorstand an. Der Platzaufbau ist für den 28. März ab 10 Uhr terminiert. Der Vorstand würde sich über eine rege Teilnahme freuen, zumal wichtige Investitionsentscheidungen für das clubeigene Gelände anstehen.