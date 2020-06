Leichtathletik Halderner Trio absolviert Duisburg-Marathon am Reeser Meer

Haldern. Heike Marciniak, Christian Mai und Stephan Kersten vom Lauftreff des SV Haldern nahmen am „Home-Run“ teil und unterstützten die Veranstaltung.

So wie derzeit viele Sportveranstaltungen musste auch der Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg coronabedingt ausfallen. Die Veranstaltung wird vom dortigen Stadtsportbund organisiert, ist also nicht kommerziell.

Da rund 100.000 Euro Fixkosten angefallen sind, bat der Stadtsportbund die Läufer, gegebenenfalls an dem nun angebotenen „Home-Run“ teilzunehmen. Dann würde die Startgebühr nur teilweise erstattet und man bekäme dafür eine der schon angefertigten Medaillen sowie das Veranstaltungsshirt nach Hause geschickt.

2115 Läufer nutzten die Möglichkeit, dem Veranstalter zu helfen und dem Rhein-Ruhr-Marathon finanziell die Möglichkeit zu verschaffen, auch in Zukunft ausgetragen zu werden. Auch drei Läufer vom Lauftreff des SV Haldern hatten sich zu diesem virtuellen Wettkampf angemeldet und sich Strecken in der Heimat ausgesucht – ein „Home-Run“ eben.

Heike Marciniak hatte sich für den Halbmarathon entschieden. Sie bewältigte die 21,1 Kilometer von Rees aus über den neuen Deich Richtung Praest und zurück. Nach 2:02 Stunden hatte sie es geschafft und war mit ihrer Leistung zufrieden.

Die letzte Runde wurde hart

Den kompletten Marathon hatten sich Stephan Kersten und Christian Mai vorgenommen. Sie starteten in Haldern am Einstieg zum Reeser Meer, liefen zum Vereinsheim des SV Haldern und zurück und anschließend vier Runden um das Reeser Meer.

„So ohne Zuschauer und ohne Verpflegungsstationen wird es insbesondere auf der letzten Runde schon hart“, stellte Stephan Kersten fest. Beide hatten einen Getränkegürtel umgeschnallt und konnten nach jeder Runde die Trinkflaschen tauschen, die im geparkten Auto lagen.

Anfeuerung von der Frau und dem Sohn

Jana Kersten hatte die beiden mit dem Fahrrad auf den letzten zweieinhalb Runden mit Sohn Lars im Kindersitz begleitet und versucht, die Läufer anzufeuern. Nach 4:24 Stunden schafften sie gemeinsam die 42,2 Kilometer. „Es war trotzdem schön“, resümierten die Athleten. „Aber es ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem Zieleinlauf in der MSV-Arena mit Musik, Zuschauern, Cheerleadern, Stadionsprecher, Zielverpflegung usw.“.