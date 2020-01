Guter Start und gutes Ende für die Damen vom SV Rees

Das Ende des Wintersemesters an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen steht kurz vor der Tür, die letzten Vorlesungen laufen. Lesen, lernen und Arbeitsgruppen bestimmen den Tagesablauf, ehe die volle Konzentration den Prüfungen gilt. Auch auf das Damen-Team des Landesligisten SV Rees hat der Rhythmus der Studierenden seine Auswirkungen. Sieben Studentinnen stehen im Kader der Grün-Weißen, was die ohnehin etwas dünne Personaldecke des Landesligisten mitunter etwas löchrig werden lässt.

„Wir haben einen sehr guten Start hingelegt, dann haben wir Mitte der Hinrunde größere Personalprobleme bekommen, ab Semesterbeginn wurden die Ausfälle größer. Der Rückrundenstart wird wahrscheinlich auch wieder etwas holprig, erst wenn wieder alle Semesterferien haben, haben wir wieder die relativ volle Kapelle am Start“, erklärt Teammanager Max Awater.

Start nach Maß

Mit vier Siegen in den ersten fünf Spielen, darunter auch ein knapper 4:3-Sieg gegen den aktuellen Tabellenführer Borussia Bocholt II, erwischte der SV Rees einen Start nach Maß und grüßte von der Tabellenspitze. Die Freude über den Platz an der Sonne währte aber nur kurz, exakt eine Woche. Dann setzte es für die Reeser Damen am sechsten Spieltag beim direkten Verfolger GW Lankern eine derbe 0:8-Klatsche. In der Folge tat sich die Landmann-Elf schwer, sammelte in sieben Spielen nur sieben Zähler, und rutschte auf den siebten Platz ab.

„Da unser Kader aktuell sehr klein ist, gab es immer wieder zwischendurch Schwierigkeiten und wir konnten das ein oder andere Spiel nur mit zehn Spielerinnen beenden. Das ist natürlich nicht unser Anspruch, aber im Moment auch Realität“, sieht auch Trainer Uwe Landmann die größten Defizite in der Breite des Kaders.

Gegen PSV Wesel überzeugt

Erst mit einem 8:4-Erfolg im Kreispokal gegen Ligakonkurrent SV Brünen fanden die Grün-Weißen wieder zurück in die Spur. Im letzten Spiel der Hinrunde (7:0 gegen TURA Brüggen) konnten die Reeserinnen ebenso überzeugen wie beim deutlichen 6:0-Sieg zum Rückrundenauftakt gegen den PSV Wesel-Lackhausen. „Das war das beste Spiel, das wir gemacht haben, wir haben Wesel erst gar nicht aufkommen lassen. Da haben wir gut reagiert und die Spielerinnen alles umgesetzt, was wir vorgegeben hatten. So kann man das ein oder andere Spiel dann auch mal vergessen machen.“

Durch die sechs Punkte unmittelbar vor der Winterpause schloss der SV Rees das Jahr mit 25 Punkten auf dem sechsten Platz ab und stellte den Kontakt zur oberen Tabellenregion wieder her. Lediglich zwei Punkte beträgt der Rückstand auf den dritten Rang, den derzeit Lankern belegt, punktgleich mit Eintracht Emmerich auf Platz vier. „Durchaus zufriedenstellend war es schon. Unsere Vorgabe war, dass wir einen Platz im Mittelfeld, vielleicht mit Anschluss nach oben halten können. Wir wissen auch, das wir das, wenn der Kader vollständig ist, schaffen können. Aber gut, wenn der personelle Aderlass zu groß wird, haben wir auch schon mal das Pech, dass wir beim Tabellenvorletzten verlieren“, ist Awater mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden.

Die Grün-Weißen starten nach der Winterpause direkt mit einer englischen Woche, gleich drei Auswärtsfahrten stehen auf dem Programm. Zunächst geht es am 1. März zum Rückrundenauftakt zum Tabellenzweiten TSV Kaldenkirchen, fünf Tage später wartet das Team von GW Lankern im Halbfinale des Kreispokals. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt im Anschluss nicht, denn bereits zwei Tage später muss die Landmann-Elf zur Partie des 16. Spieltages bei der Zweitvertretung des SV Budberg antreten.

Juliane Nieder zum SC Köln West

Dabei muss der Reeser Trainer zukünftig auf die Dienste von Co-Kapitänin Juliane Nieder verzichten, die in Köln studiert und sich daher dem SC Köln-West angeschlossen hat, dort ab der Rückrunde in der Mittelrheinliga auflaufen könnte. „Das tut uns zwar für den Moment sehr weh, aber andersrum sind wir auch immer stolz darauf, wenn ein Mädel bei uns gespielt hat und vielleicht eine Liga höher nochmal angreifen kann. Vielleicht sogar in Zukunft noch eine Liga höher, wenn sie sich entsprechend entwickelt, das Zeug dazu hat sie auf jeden Fall“, kann Landmann die Entscheidung nachvollziehen. Weiterhin ausfallen wird auch Verena Peters, für die nach ihrer Verletzung am Kreuzband, ein Einsatz in der Rückrunde wohl noch zu früh käme.

„Eigentlich kann man soweit zufrieden sein bei den ganzen Problemen die wir hatten, uns auch immer wieder Spielerinnen gefehlt haben und wir auch schwere Zeiten hatten“, zieht Landmann nach einer durchwachsenen Hinrunde dennoch ein positives Fazit. Dass der Reeser Coach, der das Team gemeinsam mit Co-Trainer Dirk Eickhoff betreut, auch in der nächsten Saison an der Seitenlinie steht, gilt indes als sehr wahrscheinlich. „Wir haben zwar schon einige Gespräche geführt, die eigentlich ganz ordentlich waren, letztendlich liegt es aber auch daran, wie es nächste Saison überhaupt mit Spielern aus“, hofft Landmann für die kommenden Saison noch den ein oder anderen Neuzugang verpflichten zu können.