Wegen der Corona-Pandemie musste auch im Tennis lange der Ball ruhen. In Emmerich gab es nun wieder ein erstes Turnier.

Tennis Gelungene Premiere beim Tennisturnier in Emmerich

Emmerich. Der TC Rotweiss Emmerich durfte sich über einen guten Verlauf des ersten Leistungsklassen-Tennisturniers des Sommers freuen.

Der Organisator des ersten Leistungsklassen-Tennisturniers beim TC Rotweiss Emmerich blickt mit Stolz auf die Premiere am vergangenen Wochenende zurück. Sportwart Roman Mohnen (Foto) begrüßte 22 Teilnehmer auf der Anlage Am Stadion.

„Die Meldezahlen sind für einen ersten Versuch wirklich gut. Diese Basis gilt es nun in Zukunft mit weiteren Turnieren auszubauen. Gerade in den Altersklassen ab 40 Jahre lagen leider fast keine Meldungen vor, was jedoch bestimmt auch mit der Sorge vor der Corona-Pandemie zusammenhängt“, sagt Roman Mohnen, der auch als Oberschiedsrichter aktiv ist. Es sei ein besonders starkes Zeichen gewesen, dass auch Sportler aus dem Dinslaken oder Düsseldorf-Benrath vor Ort gewesen seien.

Zwei Spieler stechen hervor

Zum Hintergrund: Bei einem Leistungsklassen-Wettbewerb werden keine Turniersieger ermittelt. Vielmehr erhalten die Tennisspieler die Möglichkeit, in insgesamt zwei Matches an ihrer Leistungsklasse (LK) zu arbeiten. Diese werden verwendet, um Spieler nach ihrer Spielstärke einzustufen. Die Mannschaftsaufstellungen im Medenspielbetrieb erfolgen anhand der Leistungsklassen. Dennoch stachen beim Emmericher Turnier zwei Akteure hervor: Maximilian Thesing (TC RW Emmerich) und Jan Haselhoff (Westfalia Gemen). Beide blieben ohne Niederlage.

Sieg gegen den Team-Kollegen

Maximilian Thesing setzte sich in seiner ersten Begegnung mit 2:6, 6:3, 10:8 gegen Gabriel Pasquesi (Kerkener TC) durch. In der Folge behielt der Emmericher mit 6:2, 6:4 gegen seinen Team-Kollegen Patrick Elshoff die Oberhand.

Westfalia Gemens Jan Haselhoff wiederum besiegte Angelo Russo (TV Elten) mit 7:6, 6:2 sowie Daniel Zöhler (TuB Bocholt) mit 6:3, 6:3. „Beide Jungs haben richtig stark aufgespielt. Bei sommerlichen Temperaturen haben wir aber ohnehin ein hochklassiges Turnier erlebt“, sagt Sportwart Roman Mohnen weiter.