Für Sven Esser ist es „ein unfassbar schweres Auswärtsspiel“

Am Niederrhein. Die Bezirksliga-Handballer der HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg gastieren beim SV Schermbeck II. Die Damen des Vereins müssen beim TV Voerde ran.

Noch zwei Meisterschaftsspiele haben die Herren der Handballspielgemeinschaft Haldern/Mehrhoog/Isselburg in der Bezirksliga zu absolvieren, dann geht es für die Mannen von Trainer Sven Esser in die Winterpause. Das erste von den zwei Spielen steht am Samstag um 19.45 bei der Reserve des SV Schermbeck an. Die Gastgeber rangieren derzeit auf Rang sechs, weshalb die Vereinigten als Tabellenführer eigentlich als Favorit in die Partie gehen müssten. Doch das sieht HSG-Trainer Esser nicht so: „Ich muss das ganze mal etwas relativieren. Natürlich nehmen wir das ganz gerne hin, dass wir Tabellenführer sind, dennoch fahren wir nirgendwo hin und gehen davon aus, dass wir gewinnen, nur weil wir vom Papier her der Favorit sind. Das wäre schön, ist aber nicht so.“