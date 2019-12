Millingen. Die Fortuna wird die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Übungsleiter des aktuellen Spitzenreiters in der kommenden Saison fortsetzen.

Fortuna Millingen baut weiter auf Trainer Rolf Sent

Der Zeitpunkt könnte besser nicht sein. Unmittelbar nachdem Fortuna Millingen die Spitze in der Kreisliga A übernommen hat und als Tabellenführer überwintert, vermeldet Thomas Imbusch, Fußball-Obmann von Fortuna Millingen, dass Rolf Sent auch in der kommenden Saison die erste Mannschaft des Vereins betreuen wird.

„Wir sind momentan alle super zufrieden“, lobt Imbusch die Arbeit des 55-jährigen Übungsleiters. „Obwohl wir in der Hinrunde immer wieder Ausfälle hatten, stehen wir da oben. Ich weiß manchmal auch nicht wie er das hinbekommt“.

Dabei schafft es Sent auch immer wieder junge Leute einzubauen, wie beispielsweise Dario Gerling, der am Sonntag beide Treffer beim 2:1-Erfolg bei der Zweitvertretung von TuB Bocholt erzielt hat oder Fabian Nakotte, der auf den Außenpositionen der Viererkette überzeugt.

Auch der Verlust von Alexander Siepen, der Torjäger der vergangenen Saison wechselte im Sommer bekanntlich zum Bezirksligisten SV Hamminkeln, konnte kompensiert werden. Sent brachte das Erfolgsrezept nach dem letzten Spiel des Jahres noch einmal auf den Punkt: „Wir spielen nicht immer den schönsten Fußball, aber dafür sehr diszipliniert“.

Gute Kameradschaft

„Die Kameradschaft ist top und die Jungs folgen ihm absolut, auch die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und der zweiten Mannschaft stimmt. Wir rudern da alle in einem Boot“, freut sich Thomas Imbusch, dass der erfahrene Coach im Sommer ins vierte Jahr an der Bruchstraße gehen wird. Unterstützt wird er dabei weiterhin von Luca Pollmann als Torwarttrainer.

Der spielende Co-Trainer Peter Lörcks, der schon längere Zeit verletzt ausfällt, ist inzwischen am Fuß operiert worden. Er hofft irgendwann auch selbst wieder gegen den Ball treten zu können. Ob er als Assistent von Rolf Sent weitermacht, wird sich Anfang des nächsten Jahres entscheiden.

38 Zähler aus 18 Partien

Natürlich wollen die Rot-Weißen auch in der Rückrunde weiter oben mitspielen, um dann vielleicht Ende Mai 2020 – pünktlich zum 100-jährigen Bestehen des Vereins – den ganz großen Coup feiern zu können. „Wenn es nicht klappen sollte, geht für uns die Welt aber sicherlich nicht unter. Das sehen wir ganz entspannt“, meint der Obmann angesichts eines möglichen Aufstiegs in die Bezirksliga, über den die Millinger nach dem positiven Verlauf in der Hinrunde inzwischen durchaus mal nachdenken dürfen.

38 Zähler aus 18 Partien konnte die Fortuna bisher sammeln und liegt damit vor dem Lokalrivalen aus Haldern.

Mit dem Trainer der zweiten Mannschaft hat die Fortuna ebenfalls den Vertrag verlängert. Roland Ziegner wird auch in der nächsten Spielzeit das C-Liga-Team betreuen.

Ziegner bleibt Reservetrainer

„Auch seine Arbeit schätzen wir“, ist Imbusch froh, bei der Reserve auf eine ebenso kontinuierliche Trainertätigkeit setzen zu können. Als Assistent von Ziegner wird weiterhin Marvin Hüsken fungieren.