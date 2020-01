Emmerich. Das Ziel nach dem Neustart in der Bezirksliga war der Klassenerhalt. Doch der FKB Emmerich startet in die Rückrunde von Rang zwei aus.

FKB Emmerich startet gegen St. Tönis in die Rückrunde

Nach dem Rückzug aus der Landesliga und einer Saison ohne Herren-Basketball war sich der FKB Emmerich nicht sicher, wie der Neustart in der Bezirksliga gelingen würde. Eine Hinrunde später ist man in der Hansahalle klüger - und durchaus zufrieden. Von Rang zwei aus startet die Mannschaft am Sonntag (18 Uhr) zu Hause gegen den Tabellenvierten BC St. Tönis in die Rückrunde.

„Das ist eine gute und vor allem erfahrene Mannschaft, gegen die es wieder nicht einfach wird“, so FKB-Trainer Marco Frisch über den Gegner, gegen den die Emmericher im Hinspiel mit einem Zähler Differenz die Oberhand behielten. „St. Tönis ist quasi eine Spielgemeinschaft mit dem TV Anrath, der ja dann seine Mannschaft zu Beginn zurückgezogen hat“, erläutert Frisch. Zuletzt überrollte St. Tönis das Schlusslicht aus Hüls mit 109:58, während sich die Emmericher zuvor gegen das Team am Tabellenende bei ihrem 74:35 streckenweise schwer taten.

Trainer Frisch fällt mit Muskelfaserriss aus

Trotzdem stellt Trainer Frisch seiner Mannschaft ein gutes Hinrundenzeugnis aus - wenig überraschend bei acht Siegen und zwei Niederlagen. Dabei lautete das primäre Ziel vor der Saison Klassenerhalt. „Wir spielen quasi komplett mit der ehemaligen U18, teilweise sogar mit 16-Jährigen. Die Jungs sind technisch gut, bekommen aber bei körperlichem Spiel ihre Probleme“, so der Coach, der sich auch deshalb Mitte der Hinrunde selbst wieder auf dem Parkett mit einbrachte, derzeit aber von einem Muskelfaserriss in der Wade ausgebremst wird.

„Den Respekt vor dem Senioren-Basketball haben wir mittlerweile abgelegt. Aber es fehlt in den entscheidenden Phasen eben noch an der Routine oder auch den Nerven“, erinnert sich Frisch diesbezüglich besonders an die Niederlage gegen den TV Lobberich, als die Emmericher eine 20-Punkte-Führung noch verspielten.

Rückrunde ohne Center Brink

Das Ziel, in der Rückrunde den verlustpunktfreien Primus SpVg Odenkirchen noch abzufangen, haben die Niederrheiner nicht wirklich. „Dafür müsste Odenkirchen schon die Mannschaft zurückziehen“, so Marco Frisch. „Die haben bereits oberes Landesliga-Niveau und werden mit dieser Mannschaft auch Meister.“

Fehlen wird den Emmerichern in der Rückrunde wie schon zuletzt studiumsbedingt Gian-Luca Brink. Trainer Frisch: „Auch deshalb hoffen wir, dass Mitte der Rückrunde Martin Stankiewicz nach seiner Verletzung wieder zurückkommt. Wir sind nämlich derzeit ohne einen echten Center körperlich recht klein aufgestellt.“