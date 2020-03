Der SV Haldern feiert in diesem Jahr sein hundertjähriges Bestehen. Ab Ende Juni soll es mehrere Aktivitäten der einzelnen Abteilungen geben. „Es ist geplant, dass wir über einen längeren Zeitraum unterschiedliche Aktionen anbieten. Los geht es mit dem Lauftreff und zum Abschluss haben die Handballer etwas geplant“, erklärt Klaus-Dieter Buckermann, erster Vorsitzender des Vereins, der allerdings auch noch nicht weiß, wie sich die Corona-Krise in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wird und vielleicht auch Einfluss auf das geplante Programm der Lindendörfler nehmen wird.

Mit dem Lauf soll es losgehen

Den Anfang möchte die Laufabteilung machen, die zum Jubiläum erstmals einen Halbmarathon, den Jahr100Lauf, ausgeschrieben hat. Dieser soll wie bereits berichtet im Rahmen des 18. Halderner Volkslauf am 28. Juni stattfinden.

Weiter geht es im August, wo es eine Festwoche geben soll, an der sich alle Abteilungen beteiligen wollen. Diese startet am 15. August und endet mit einer großen Mitgliederparty am 22. August. Zudem richtet die Handballabteilung im Spätsommer 2020 ein eigenes Turnier aus.

Zwar ist man in Haldern mit den Planungen schon recht weit, doch die letzten Details sollten in diesen Wochen besprochen werden, was aufgrund der momentanen Lage kompliziert ist. „Wir haben uns immer einmal im Monat getroffen, um alles zu besprechen. Das geht derzeit nicht. Und da wir auch Abstimmungen treffen müssen, ist es gerade nicht ganz so einfach“, so Buckermann.

Jubiläen in der Nachbarschaft

In der Nachbarschaft musste beim SC Westfalia Anholt, der in diesem Jahr auch sein 100-jähriges Bestehen feiert, bereits der Festakt zur Gründung am 1. Mai abgesagt werden und auch bei der Fortuna aus Millingen, bei der ebenfalls in diesem Jahr das runde Jubiläum ansteht, bangt man um die Durchführung der Feierlichkeiten, die vom 11. bis zum 14. Juni steigen sollen.

Auch im Lindendorf ist man sich der aktuell schwierigen Situation bewusst. „Wir haben eineinhalb Jahre darauf hingearbeitet und jetzt ist natürlich Unsicherheit da, ob alles wie geplant stattfinden kann. Aber natürlich geht die Gesundheit unserer Mitglieder und der Menschheit vor. Zur Not muss es später stattfinden, zum Beispiel als hunderteinjähriges Jubiläum.“

Umfangreiche Chronik

In Kooperation mit dem Heimatverein Haldern gibt es in diesem Jahr aber auf jeden Fall zwei Sonderausgaben des Heftes „Haldern einst und jetzt“. Ein Redaktionsteam aus beiden Vereinen hat darin die umfangreiche und bewegte Geschichte des SV Haldern in zwei Ausgaben verfasst. Teil eins ist bereits erschienen. Beschrieben wird dort die Vereinsgeschichte von 1920 bis 1970. „Die ersten Jahre haben wir schon sehr gut zusammenfassen können und haben auch sehr viel Material sammeln können. Derzeit arbeiten wir auch an der zweiten Ausgabe, die Mitte des Jahres erscheinen wird. Jedes Mitglied des SV Haldern erhält einmalig in diesem Jahr beide Hefte zugesandt“, erläutert der erste Vorsitzende.