Emmericher B-Ligist VfB Rheingold reagiert auf Abgänge

Der VfB Rheingold rüstet sich für die Rückrunde. Der Tabellenachte der Kreisliga B reagiert auf die Abgänge von Daniel Weigle und Sebastian Buhners, die sich beide dem Liga-Schlusslicht TuS Haffen-Mehr angeschlossen haben, und präsentiert zwei Neuverpflichtungen. Nach Steffen Wiedersporn soll auch Fabian Meyer (Foto) das Team von Trainer Thorsten Thüß in der Restrunde verstärken.

Abwehrmann Wiedersporn kickte zuletzt für Ligakonkurrent DJK Hüthum-Borghees. Für den Drittletzten bestritt der 23-Jährige in der bisherigen Spielzeit fünf Spiele. Fabian Meyer ist indes kein Unbekannter. Der 25-Jährige lief zuletzt für den RSV Praest auf. In der vergangenen Saison trug Meyer dabei 18 Mal das Trikot des Bezirksligisten, erzielte dabei einen Treffer. Bis zur Saison 2016/17 spielte Meyer mehrere Jahre für den VfB.

Erster Sommerzugang

„Die Rückkehr von Fabian Meyer ist natürlich gerade nach den Winterabgängen für uns eine wichtige Verstärkung. Er ist flexibel einsetzbar und das bringt uns neue Möglichkeiten“, ist Trainer Thorsten Thüß von dem Zugang überzeugt, weiß aber auch: „Er kommt von einer längeren Verletzung und will in den nächsten Wochen die Vorbereitung nutzen, um fit zu werden.“

Derweil haben die Emmericher auch schon einige Weichen mit Blick auf die kommende Spielzeit gestellt. Mit Louis van Alst steht der erste Sommerzugang schon fest. Der 18-Jährige wechselt von der A-Jugend des SV Vrasselt zum VfB Rheingold. „Mit Louis van Alst bekommen wir einen jungen Flügelstürmer, wo ich überzeugt bin, dass er uns verstärken und seinen Weg machen wird. Es ist auch für Louis eine Rückkehr, denn er ist nach der C-Jugend von uns zum SVV gewechselt“, so Thüß, der schon jetzt 20 Zusagen aus dem aktuellen Kader für die kommende Spielzeit in der Tasche hat.

Das Thüß-Team bestreitet in den kommenden Wochen noch mehrere Testspiele. Weiter geht es am kommenden Samstag (14.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Fortuna Millingen. In der Liga sind die Emmericher am 1. März wieder am Ball. Erster Gegner im neuen Jahr ist der Tabellenzehnte GW Flüren.