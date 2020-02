Rees. Zweitvertretung des TTV Rees-Groin bestreitet Prestigeduell. Zeitgleich erwartet die erste Mannschaft den TTC Union Düsseldorf in der NRW-Liga.

DJK Rhenania Kleve kommt zum Landesliga-Derby nach Rees

Die Enttäuschung am vergangenen Samstag war riesengroß bei den Spielern des TTV Rees-Groin. Trotz eines NRW-Liga-Verfolgerduells auf Augenhöhe gab es am Ende eine unglückliche 7:9-Niederlage bei der Zweitvertretung von Borussia Düsseldorf. „Wir haben alles in die Waagschale geworfen, leider hat es am Ende nicht gereicht“, bedauert Mannschaftsführer Jörn Franken.

Angesichts von jetzt fünf Minuspunkten mehr auf dem Konto als der Konkurrent aus der Landeshauptstadt ist der zweite Tabellenplatz – und damit die Aufstiegsrunde zur Oberliga – nun in ganz weite Ferne gerutscht.

Ziel ist nun der dritte Tabellenplatz

„Wir glauben auch nicht daran, dass Düsseldorf noch einbrechen wird, dennoch werden wir die Saison nicht abschenken und wollen jetzt zumindest den dritten Tabellenplatz erreichen“, sagt Jörn Franken.

Am kommenden Samstag, 8. Februar, um 18.30 Uhr geht es nun in heimischer Halle erneut gegen ein Team aus Düsseldorf, den TTC Union. „Da sind die Vorzeichen ganz anders“, hat Jörn Franken gegen das Schlusslicht einen Sieg für sein Team fest eingeplant – auch wenn der Aufsteiger zuletzt etwas besser in Schwung kam. Im Hinspiel siegten die Reeser deutlich mit 9:2.

Jonas Menne wohl wieder dabei

Auch für die zweite Mannschaft des TTV hatte sich Tabellenrang zwei in der Landesliga durch einen erneuten Fehlstart in der Rückrunde schnell erledigt. Nun wird es für das Team erst einmal darum gehen, sich möglichst weit von den Relegationsplätzen zu entfernen.

Die Reeser, die aktuell mit ausgeglichenem Punktekonto von 15:15 Tabellensechster sind, erwarten am Samstag – parallel zur Begegnung der ersten Mannschaft – die DJK Rhenania Kleve in der Halle an der Sahlerstraße.

Im Hinspiel waren die Reeser im Prestigeduell gegen den Nachbarn bei einer 3:9-Pleite chancenlos und wollen es nun besser machen. Jonas Menne, der zuletzt verletzungsbedingt in Homberg passen musste, wird dem Team wohl wieder zur Verfügung stehen.

Damen fahren nach Holzbüttgen

Die junge Damenmannschaft aus Rees musste zuletzt auch bei der 6:8-Niederlage im Kellerduell gegen den TTC Wuppertal Lehrgeld zahlen und muss nun dringend punkten, wenn der Klassenerhalt in der NRW-Liga noch realisiert werden soll.

Am Samstag um 18.30 Uhr tritt das Quartett bei der Drittvertretung der DJK Holzbüttgen (6.) an. Der TTV ist in diesem Match nicht chancenlos, im ersten Vergleich hatte es es eine 5:8-Niederlage für das Schlusslicht gegeben.