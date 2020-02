Die Praester Serie soll auch beim TuB Bocholt halten

Bezirksligist RSV Praest kann Karneval. In der Vergangenheit machten sowohl Trainer Roland Kock als auch Co-Trainer Marcel Wolters in der Emmericher Prinzengarde eine gute Figur. Auch der 1. Vorsitzende Michael Kühn ist eine feste Größe der Karnevalsszene in der Hansestadt. Offenbar können auch die Kicker der Schwarz-Gelben Karneval, mit der Pappnase auf blieb die Kock-Elf in der gesamten Karnevalszeit ungeschlagen.

Über vier Monate liegt die letzte Niederlage (0:2 in Friedrichsfeld) nun schon zurück. Nach einer beeindruckenden Serie von zuletzt acht Spielen ohne Niederlage und satten 20 Zählern, geht es heute Abend (19.30 Uhr) am Nachholspieltag zum Tabellenachten TuB Bocholt.

Sieben Punkte Vorsprung beträgt der Vorsprung der Praester inzwischen auf den kommenden Gegner. „Wir haben bei TuB Bocholt in den letzten Jahren nicht gut ausgesehen, auch das ist ein riesen Ansporn für uns, dort was mitzunehmen. Wir möchten auf jeden Fall weiterhin oben dabei bleiben und uns nicht das kaputt machen, was wir uns bis jetzt erarbeitet haben. Wir fahren da hin und wollen was holen“, gibt Co-Trainer Marcel Wolters die Richtung vor.

Premiere an der Seitenlinie

Für den Assistenten von Roland Kock wird es ein ganz besonderes Match. Das erste Mal, nachdem er das Amt des Co-Trainers in der Winterpause übernommen hatte, trägt er die Verantwortung und vertritt den privat verhinderten Kock an der Seitenlinie. Dabei wartet direkt eine kniffelige Aufgabe auf den Interimscoach, denn zahlreiche Ausfälle gilt es zu kompensieren. „Ich habe da vollstes Vertrauen in die Truppe, wir haben da einen sehr guten Charakter innerhalb der Mannschaft. In den letzten Wochen haben wir auch schon viele Ausfälle kompensieren müssen und das werden wir auch weiterhin so versuchen. Ich bin da guter Dinge“, ist Wolters dennoch optimistisch.

Der RSV konnte sich inzwischen in der Spitzengruppe etablieren und belegt mit 37 Punkten den dritten Rang, punktgleich mit dem Tabellenzweiten Viktoria Buchholz. Am vergangenen Spieltag besiegten die Praester den Tabellenführer Mülheimer FC knapp mit 1:0 und konnten so den Rückstand auf zwei Punkte verkürzen, auch wenn der Tabellenführer derzeit noch ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Allerdings kassierte Ron Janssen im Spitzenspiel die fünfte gelbe Karte und ist somit gesperrt. Zudem brach sich Michael Schulz beim Heimsieg den Finger und wurde bereits am vergangenen Freitag operiert. Er wird ebenso wie Ceyhan Dag (Bandscheibenprobleme) länger ausfallen. Hinzu kommen die Langzeitverletzten Nihat Örge, Juri Wolff und Marvin Schwarz. Zudem ist Daniel Zwiekhorst beruflich verhindert. „Fakt ist, wir haben sieben Innenverteidiger im Kader, von denen morgen keiner da ist, so dass wir dort auf der letzten Rille laufen. Aber trotzdem wirft uns das nicht aus der Bahn, wir rücken einfach noch näher zusammen. Wir haben genug Potenzial in der Mannschaft“, traut Wolters seiner Elf viel zu.

Angesichts ihrer Serie wollen die Praester heute ganz sicher mit einer goldenen Regel brechen: Am Aschermittwoch ist alles vorbei!