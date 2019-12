Die Gäste sind beim Topspiel in Haldern effektiver

Die Kicker des SV Haldern verteilten am letzten Spieltag vor der Winterpause in der Kreisliga A Geschenke. Für alle Besucher der Partie gegen den SV Spellen gab es von der Mannschaft und dem Trainerteam als Dankeschön für die treue Unterstützung im Jahresverlauf einen Schokoladennikolaus – und für den Gegner drei Punkte. Letzteres hätten sich die Rot-Weißen, die am Ende mit 0:2 das Nachsehen hatten, allerdings gerne erspart.

Dabei hinterließen die Hausherren auf dem heimischen Kunstrasenplatz zunächst einen guten Eindruck, starteten gut in die Partie. Stefan Hebing hatte nach vier Minuten die erste Gelegenheit, sein Fernschuss ging aber knapp über das Tor. Rund fünf Minuten später kam der Ball nach einem Freistoß von Matthias Bauhaus über Umwege zu Christopher Kipp, mit dem Rücken zum Tor blieb der Abschluss des Stürmers aber zu harmlos.

In der elften Minute verpasste Yannik Duesing eine gute Gelegenheit, nachdem er auf der Außenbahn seine Schnelligkeit ausgespielt hatte. Seinen Abschluss aus spitzem Winkel konnte Gästetorhüter Florian Albri gerade noch um das Tor lenken. Dabei fiel der Keeper auf die Hand und musste verletzt ausgewechselt werden. Kurz darauf, bei einer Direktabnahme von Milot Seesing, stand ein Spellener Verteidiger goldrichtig, konnte so auf der Linie gerade noch das 0:1 verhindern.„ Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, wo wir meines Erachtens auch die bessere Mannschaft waren, leider haben wir es versäumt ein Tor zu erzielen,“ sah Halderns Coach Christian Böing eine starke Anfangsphase seiner Elf. „Da kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen.“

Drei Aluminiumtreffer

Pech hatten die Gastgeber in der 18. Minute als, nach einem Foul an Duesing, ein Freistoß von Lukas Zitter die Latte streichelte. Fast im Gegenzug gingen die Gäste mit ihrer ersten klaren Torchance in Führung. Nach Ballverlust in der Vorwärtsbewegung kam es zum Duell zwischen Stefan Hebing und Leroy Badu. Der quirlige Stürmer setzte sich gut durch, marschierte anschließend allein auf das Halderner Tor zu und ließ Nico Hakvoort mit einem platzierten Schuss ins lange Eck keine Abwehrchance (21.).

Die Böing-Elf bestimmte weiter das Geschehen und hatte in der 28. Minute Pech, als ein Schuss von Kipp, nach schöner Vorarbeit von Zacchaeus Jastin, am Pfosten landete. Nach rund einer halben Stunde tauchte Bauhaus nach einem Pass in die Schnittstelle plötzlich frei vor dem gegnerischen Tor auf, sein Schuss verfehlte das Tor aber um Zentimeter. Auf der anderen Seite hatte der Tabellenführer Glück, als ein Schuss der Gäste aus dem Rückraum am Außenpfosten landete.

Nach dem Wechsel kam Haldern zunächst gut aus der Kabine und drei Minuten nach Wiederanpfiff zu einer ersten guten Gelegenheit durch Phil Kurbjuhn. In der Folge sank das Niveau zusehends, auf Halderner Seite mischten sich Unkonzentriertheiten mit Fehlpässen, Torraumszenen blieben die Ausnahme. „In der zweiten Hälfte haben wir die ersten fünf bis zehn Minuten ganz ordentlich angefangen, dann aber völlig den Faden verloren und es nicht mehr geschafft unsere Flügel zu bespielen. Wir haben zu viele Bälle in der Vorwärtsbewegung verloren, das war dann zu wenig,“ musste Böing eingestehen.

Konter bringt die Entscheidung

Spellen blieb bei Kontern gefährlich, in der 77. Minute verwandelte Marco Launag einen schnellen Gegenstoß zum 2:0. „Spellen hatte immer wieder gute Kontermöglichkeiten,, so dass es dann auch nur eine Frage der Zeit war, bis eine der Möglichkeiten zum Torerfolg führt“, so Böing, der nach der 0:2-Niederlage und dem Sieg der Konkurrenz aus Millingen nun mit seiner Elf auf dem zweiten Platz überwintert.