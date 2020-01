Rees. Die TTV-Sechs ist am Samstag in der NRW-Liga bei Borussia Düsseldorf II gefordert. Damen erwarten im NRW-Liga-Kellerduell den TTC Wuppertal.

Der TTV Rees-Groin muss im Verfolgerduell punkten

Für den TTV Rees-Groin wird sich am Samstagabend entscheiden, ob er weiterhin realistische Chancen auf den zweiten Platz in der NRW-Liga haben wird, der zu Aufstiegsspielen in die Oberliga berechtigt. Ab 18.30 Uhr wird die TTV-Sechs beim direkten Konkurrenten Borussia Düsseldorf II antreten. Der Tabellendritte aus Rees hat aktuell drei Minuszähler mehr auf dem Konto als das Team aus der Landeshauptstadt.

Deutliche Niederlage im Hinspiel

„Wir müssen dort punkten, am besten gewinnen“, ist Mannschaftsführer Jörn Franken klar, dass sein Team etwas Zählbares bei der Zweitvertretung des Bundesligisten holen muss, wenn es weiter im Rennen bleiben will. „Die Düsseldorfer sind sicherlich favorisiert, allerdings wollen wir da sein, wenn sie schwächeln. Wir gehen auf jeden Fall gut vorbereitet in das Match“.

Im Hinspiel hatten die Reeser mit 3:9 das Nachsehen. Allerdings ist nun mit Carsten Franken die Nummer zwei wieder an Bord und der TTV somit deutlich stärker aufgestellt. „Wir werden versuchen, das überwiegend schnelle Spiel des Gegners zu unterbinden, wollen möglichst etwas unkonventioneller agieren“, sagt Jörn Franken zur taktischen Marschroute seines Teams, das in Bestbesetzung antreten kann.

Niederländisches Nachwuchstalent

Angeführt wird das Aufgebot der Gastgeber vom starken Abwehrspieler Anton Adler. An Position rangiert bei der Borussia inzwischen der junge Niederländer Lode Hulshof, der regelmäßig aus Lichtenvoorde zu den Trainingseinheiten und Spielen nach Düsseldorf pendelt und sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert hat.

So konnte der Youngster zuletzt auch beim überraschend klaren 9:2-Erfolg seines Teams bei Mettmann Sport (5.) den starken Russen Andrei Grachev bezwingen.

Landesligateam fährt nach Homberg

Für die zweite Mannschaft des TTV Rees-Groin hat sich nach einem schwachen Rückrundenstart mit 1:5-Punkten der angepeilte zweite Platz in der Landesliga inzwischen erledigt. Vielmehr müssen die Reeser als Tabellensiebter bei einer negativen Bilanz von 13:15-Punkten verstärkt nach unten gucken, da wahrscheinlich schon der Achte in die Relegation muss.

Beim TTC Homberg wartet nun am Samstag ab 18.30 Uhr erneut eine unangenehme Hürde für die TTV-Sechs. Wie hoch diese sein wird, hängt von der stark variierenden Aufstellung der Hausherren ab. Benedikt Tenbrink, der zuletzt beim 8:8-Remis gegen den TV Voerde gefehlt hatte, ist bei den Reesern wieder mit von der Partie, dafür wird diesmal wohl Jonas Menne wegen eines verstauchten Daumens an der Schlaghand passen müssen.

Joyce van Tilburg erwartet mit den Reeser Damen Wuppertal. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Ein ganz wichtiges Match bestreitet am Samstag die erste Damenmannschaft des TTV Rees-Groin, die als Schlusslicht der NRW-Liga am Samstag ab 18.30 Uhr den Tabellenvorletzten TTC Wuppertal in der Turnhalle an der Sahlerstraße empfängt.

Ziel ist der dritte Saisonsieg

„Unsere Zielsetzung ist ein Sieg, um an Wuppertal vorbei- und mit WRW Kleve III gleichzuziehen“, hofft Spitzenspielerin Jana van Tilburg auf ein Ende der Durststrecke. Mit Lea Opsölder, Joyce van Tilburg und Franca van Dreuten wird der TTV erneut ein ganz junges Team an die Platten schicken.

In der Bezirksliga kommt es bereits am Freitagabend um 19.30 Uhr zum vereinsinternen Duell zwischen der dritten und der zweiten Reeser Mannschaft.